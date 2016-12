Twitter広告を活用しているマーケター必見！　投票広告、効果の高い4つのテーマとは

ミレニアル世代を中心とした生活者に無視されず、興味を引きつける広告の出稿ノウハウを、Twitter広告に絞ってお伝えする本連載。前回記事では、広告主にとっての「新規顧客獲得の重要性」、それに対して「負のスパイラルに陥りやすい背景」を説明しました(詳細はこちら)。

また、ミレニアル世代のほとんどは「広告がこの世になければ世界はよりよい場所」になるが、「広告が邪魔ではなく興味を引きつける場合は受け入れる」と回答(出典:Maru/VCR&C, July 2016, as cited by eMarketer)していることから、今後一層、新規顧客との広告コミュニケーションの「質」が重要になっていくことを明らかにしました。

Twitter広告においては「投票機能フォーマット」により、興味や理解の深耕を両立し、求められるコミュニケーションの変化に対応できる可能性を提示しました。今回は同フォーマットの活用事例、具体的な活用方法、配信する際の注意点などを紹介します。

広告での活用方法を解説する前に、まず、日本とアメリカにおける「投票機能フォーマット」の活用事例を紹介します。先に、アメリカで投票数が多かった投稿を見てみましょう。

Have your say on the CNN Goal of the Week: