インティメート・マージャー、インテグラル・アド・サイエンスと業務提携　アドフラウド対策の商品を提供

約4億のオーディエンスデータを保有したDMPを提供するインティメート・マージャー(以下、IM)と、デジタルメディアの品質評価・広告検証事業を展開するインテグラル・アド・サイエンス・ジャパン(以下、IAS)は業務提携に合意した。

また、両社の業務提携第一弾として、「Audience Optimizer for Performance Powered by IAS」の提供を開始する。「Audience Optimizer for Performance Powered by IAS」は、IASが保有するデジタルメディア評価ソリューションとIMが保有するオーディエンスデータ・広告配信機能を相互に活用。これにより不正インプレッションを排除し、ユーザーごとの閲覧時間の蓄積を促し、広告パフォーマンスの向上を可能にする。

