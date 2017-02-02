MarkeZine（マーケジン）

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『MarkeZine マーケティング最前線2017』出版記念セミナー開催決定

2017/02/02 11:30

　MarkeZineは、2月10日に『MarkeZine マーケティング最前線2017』に刊行する。刊行にあたって2月23日に渋谷のBOOK LAB TOKYOで出版記念セミナーを開催する。

　MarkeZine編集部は、『MarkeZine マーケティング最前線2017』の出版記念セミナーを2月23日に開催する。セミナーでは、スペシャルゲストにファイブ株式会社の菅野氏を迎え、「劇的に変化するマーケティング領域の最前線の今」をテーマにMarkeZine編集部とのトークセッションが行われる。

書誌情報『MarkeZine マーケティング最前線2017MarkeZine編集部編144P 2017年2月10日刊行価格：1,620円（税込）

『MarkeZine マーケティング最前線2017』
MarkeZine編集部編　144P
2017年2月10日刊行価格：1,620円（税込）

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イベント概要

  • イベント名：『MarkeZine マーケティング最前線2017』出版記念セミナー
  • 日時：2017年2月23日（木）19時～20時30分（18時30分開場）
  • 場所：BOOK LAB TOKYO
  • 人数：50名～60名程度を予定
  • 参加料金：無料
  • 参加条件：本の購入（※購入済の場合は本の持参で参加可能となるが、会場で1ドリンクの購入が必須となる。会場での購入の場合は1ドリンクがサービスとなる）
  • 申し込み：詳細

ゲストプロフィール

　ファイブ株式会社 代表取締役CEO 菅野 圭介氏

　2008年にGoogle Japanに新卒一期として入社。買収後のAdMobの日本オペレーションの立ち上げ、YouTube広告製品等のプロダクトマーケティング・収益化・ビデオクリエイティブエコシステムの拡大を担当。2014年にFIVEを設立。

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