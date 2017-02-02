『MarkeZine マーケティング最前線2017』出版記念セミナー開催決定

MarkeZine編集部は、『MarkeZine マーケティング最前線2017』の出版記念セミナーを2月23日に開催する。セミナーでは、スペシャルゲストにファイブ株式会社の菅野氏を迎え、「劇的に変化するマーケティング領域の最前線の今」をテーマにMarkeZine編集部とのトークセッションが行われる。
イベント概要
- イベント名：『MarkeZine マーケティング最前線2017』出版記念セミナー
- 日時：2017年2月23日（木）19時～20時30分（18時30分開場）
- 場所：BOOK LAB TOKYO
- 人数：50名～60名程度を予定
- 参加料金：無料
- 参加条件：本の購入（※購入済の場合は本の持参で参加可能となるが、会場で1ドリンクの購入が必須となる。会場での購入の場合は1ドリンクがサービスとなる）
- 申し込み：詳細
ゲストプロフィール
ファイブ株式会社 代表取締役CEO 菅野 圭介氏
2008年にGoogle Japanに新卒一期として入社。買収後のAdMobの日本オペレーションの立ち上げ、YouTube広告製品等のプロダクトマーケティング・収益化・ビデオクリエイティブエコシステムの拡大を担当。2014年にFIVEを設立。