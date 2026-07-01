×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

CommerceZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

SalesZine ニュース

資料の4割超が読み切れず、約7割が加工・抜粋して社内共有／IDEATECH調査

　IDEATECHは、ウェビナーマーケティングツール「Bizibl」を提供するBizibl Technologiesと共同で、過去1年以内にBtoB商材の検討・選定に関与し、社内決裁会議への参加経験を持つ課長相当以上のビジネスパーソン317名を対象に、見込み客社内で使われる資料の条件調査を実施した。

ビジネスパーソンがBtoB検討時に接触するコンテンツ、「製品・サービスの紹介資料」が58.4％でトップ

【クリック／タップで拡大】

　「Q1.あなたが、BtoB商材の検討・情報収集の場面で、よく接触するコンテンツ形式を教えてください（複数回答、n=317）」と質問したところ、「製品・サービスの紹介資料（PDF）」が58.4％、「導入事例（PDF・Web記事）」が55.2％、「ホワイトペーパー・調査レポート（PDF）」が45.1％という回答になった。

ビジネスパーソンの資料入手経路、「Google等での検索」が半数以上

【クリック／タップで拡大】

　「Q2.あなたが、過去1年以内に、検討中の商品・サービスに関する資料を入手した経路として当てはまるものを教えてください（複数回答／上位3つまで回答可、n=317）」と質問したところ、「検索（Google等での検索結果）」が58.0％、「メールマガジン・ベンダーからの個別メール」が40.4％、「ウェビナー・オンラインセミナーの参加経由」が30.0％という回答となった。

ビジネスパーソンの4割以上が、受け取ったBtoB資料を「読み切れていない」と実感

【クリック／タップで拡大】

　「Q3.あなたは、受け取ったBtoB資料を、最後まで読み切れていると思いますか（n=317）」と質問したところ、「全くそう思わない」が8.2％、「あまりそう思わない」が32.5％という回答となった。

ビジネスパーソンがBtoB資料を読み切れない理由、「内容が長すぎる」「情報量が多すぎる」が同率59.7％

【クリック／タップで拡大】

　「Q4.Q3で「あまりそう思わない」「全くそう思わない」と回答した人に、「あなたが、受け取ったBtoB資料を最後まで読み切れない理由として当てはまるものを教えてください（複数回答、n=129）」と質問したところ、「内容が長すぎる」が59.7％、「情報量が多すぎる」が59.7％、「自分が知りたい情報がどこにあるか分かりにくい」が42.6％という回答となった。

ビジネスパーソンが考える「使われる」資料の条件、半数以上が「結論や要点が冒頭に明示」と回答

【クリック／タップで拡大】

　「Q10.あなたが、社内での意思決定や提案などの場面で実際に「使われる」と感じる資料の条件を教えてください（複数回答／上位3つまで回答可、n=317）」と質問したところ、「結論や要点が冒頭に明示されている」が54.6％、「数値・グラフが独立して引用できる」が30.9％、「該当箇所だけ切り出して共有しやすい構成になっている」が28.1％という回答となった。

【調査概要】

調査名称：見込み客社内で使われる資料の条件調査

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー」の企画によるインターネット調査

調査期間：2026年5月17〜19日

有効回答：過去1年以内にBtoB商材の検討・選定に関与し、社内決裁会議への参加経験を持つ課長相当以上のビジネスパーソン317名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
SalesZine ニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

SalesZine編集部（セールスジンヘンシュウブ）

SalesZine編集部です。　https://saleszine.jp/

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/01 17:00 https://markezine.jp/news/detail/77090

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  2. 2
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度 NEW
  3. 3
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  4. 4
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  5. 5
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  6. 6
    「需要創造型」セールスへ進化を遂げたTOPPAN　実践知から見出した営業モデル変革の軌跡
  7. 7
    営業は「スタンスが9割」。160名の組織を牽引するニーリー小川氏の営業論
  8. 8
    営業とCSが「共通のKPI」を追う。部門の壁を越え、顧客を成功まで「届け切る」組織の形
  9. 9
    SFAが「高級なメモ帳」に成り下がっていないか？　キーエンス出身者が説く、脱・属人化への最短ルート
  10. 10
    顧客インサイトが、営業力を鍛えるフィードバックになる　旭化成ホームズのSFA/CRM導入
  1. 1
    リソース減を乗り越えNRR107％を実現。3つの柱で収益貢献を目指す、TOPPANデジタルのCS改革
  2. 2
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  3. 3
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  4. 4
    「外部の物差し」で自社の営業改革を加速させる──アステラス製薬が挑んだMRの行動変容
  5. 5
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  6. 6
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  7. 7
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー
  8. 8
    戦略を現場の動線に落とし込む。イネーブルメントが設計する現場実行と「ムーブメント」の作り方
  9. 9
    「部分最適」の寄せ集めがAI時代の成長を阻む──5年先を見据えた「全体最適なデータ基盤設計」の本質
  10. 10
    AIで業務フローごと変える覚悟を　キーエンス、リクルートを経験して目指す「ウェルビーイングな組織」