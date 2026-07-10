×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

CommerceZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

セールスストラテジーの正体

セールスフォース・ジャパン激動の17年を支えた「黒衣」川上和代さんに聞く、セールスストラテジーの正体

　売上は偶然ではなく、戦略によってつくられる。戦略の設計を担い「どう勝つか」を考える機能がセールスストラテジーだ。欧米企業では一般的な役割だが、日本企業では十分に根付いていない。本連載は、これまで日本のビジネスメディアで語られてこなかったセールスストラテジーの内側に迫る。第1回のゲストは、従業員数30名から3,000名規模へと拡大したセールスフォース・ジャパンで17年間ストラテジーの設計を担い続け、現在はJapan CloudでグローバルIT企業の日本法人立ち上げを支援する川上和代氏。聞き手は『レベニューオペレーション（RevOps）の教科書』著者で、Xactly 日本GTM統括責任者の川上エリカが務める。

セールスストラテジーとの出会いは「消去法」

川上エリカ（以下、エリカ）：セールスストラテジーという仕事に出会ったきっかけを教えてください。

Xactly　日本GTM統括責任者　川上エリカ
Xactly　日本GTM統括責任者　川上エリカ

川上和代（以下、和代）：英国の大学でコンピューターサイエンスを学び、日系のCRMパッケージ企業でSEを経験した後、セールスフォース・ジャパン（当時はセールスフォース・ドットコム）にローカライズエンジニアとして入社しました。

Japan Cloud　Director of Consulting　川上和代氏
Japan Cloud　Director of Consulting　川上和代氏

和代：ある日、本社から来日したCOOに「君の部門は本社に移管する。営業かSEかフィールドオペレーション（セールスストラテジーの前身）のいずれかを選んでくれ」と言われまして。消去法で「フィールドオペレーション」と答えたのが始まりです。当時のセールスフォース・ジャパンは従業員数が約30名、営業担当者は20名にも満たない組織でした。

エリカ：始まりは消去法だったんですね。セールスストラテジーは、今や経営層への登竜門とも言われる仕事ですが、当時から仕事内容をご存知だったんですか？

和代：まったく知りませんでした（笑）。周りからも「英語が少し話せるCOOのアシスタント」くらいに思われていたと思います。

「Samurai 70」と郵便番号で塗り分けた日本市場

エリカ：セールスストラテジーとして最初のプロジェクトが、テリトリー（※1）整備だったとうかがいました。

※1 特定の期間において、個々の営業担当者または営業チームが売上責任を負う顧客グループ、または地域

和代：はい。当時のセールスフォース・ジャパンでは、リードをラウンドロビン（※2）で配り「シニアは大企業担当」「若手は中堅中小企業担当」くらいの緩い区分けしかしていませんでした。私の上司にあたるCOOは、米国でトップ営業に輝いた“狩り”のプロフェッショナル。最初に言われたのが「鳥を打ち落とすのに、闇雲に石を投げても当たらない。一羽を定めて狙えば必ず当たる」という言葉でした。

※2 新規のリードや商談を営業担当者に順番かつ均等に割り当てること

エリカ：定めて狙う一羽、つまりテリトリーをどのように設計したんですか？

和代：市場を2つに分けました。大企業は「Fortune Global 500（※3）」にランクインしていた日本企業を「Strategic70（通称 Samurai70）」と呼んで集中投資の対象に。中堅中小企業は郵便番号別のブロックに割り振り、各ブロックのリード件数、コンバージョン数、パイプライン金額、年間契約額、アクティブ企業数を過去12ヵ月分遡って「ホット」「ミドル」「ロー」の3階層に分類。各営業が一定数のホットブロックを持てるよう設計しました。これがセールスストラテジーとして任された最初のプロジェクトです。

※3 世界中の全産業の企業を対象とした、総収益に基づく企業ランキング。米国の経済誌『Fortune』が毎年発表している

エリカ：営業担当者の自由度が減ることに対して、社内の反発はなかったのでしょうか。

和代：もちろん抵抗はありました。ただ、各営業が一国一城の主としてテリトリーを回るうち、狙ったところで結果が出ることが証明されていくんです。実際、私が在籍した17年間でセールスフォース・ジャパンがネガティブグロースに沈むことは一度もありませんでした。

エリカ：「テリトリー設計＝担当分け」のように聞こえますが、本質は「どの市場で、どう勝つか」を形にする営業戦略そのものなんですね。

次のページ
営業企画とセールスストラテジーを分ける決定的な一線

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
この記事の著者

川上 エリカ（カワカミ エリカ）

株式会社マルケト（現アドビ株式会社）にてインサイドセールス部およびゼネラルビジネス営業部を統括。営業組織改革、プロセス設計、マーケティングオートメーションを軸としたデジタルシフトを推進し、スタートアップから大手企業までテクノロジーを活用した収益組織の構築を支援。株式会社みずほ銀行、株式会社リクルートおよび外資系IT...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/10 09:00 https://markezine.jp/article/detail/76988

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    パートナービジネスに100％振り切るBox Japan。300社以上と事業を成長させた独自戦略に迫る
  2. 2
    生成AIの自社想起率100％を実現　HubSpot×AI活用支援で国内1位、ナウビレッジの戦略
  3. 3
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  4. 4
    ［最終回］AIが営業を「70点化」する時代、200点の営業が顧客と実践する3つのこと
  5. 5
    パートナービジネスにバイブルはない──「Bill One」佐道氏に聞く戦略の描き方と「共創の力学」
  6. 6
    営業は「スタンスが9割」。160名の組織を牽引するニーリー小川氏の営業論
  7. 7
    AIを「事業成果」に直結させる。ビズリーチ・山内氏が仕掛けた、現場を自走させる3つのステップ
  8. 8
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  9. 9
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー
  10. 10
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  1. 1
    リソース減を乗り越えNRR107％を実現。3つの柱で収益貢献を目指す、TOPPANデジタルのCS改革
  2. 2
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  3. 3
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  4. 4
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  5. 5
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  6. 6
    「外部の物差し」で自社の営業改革を加速させる──アステラス製薬が挑んだMRの行動変容
  7. 7
    生成AIの自社想起率100％を実現　HubSpot×AI活用支援で国内1位、ナウビレッジの戦略
  8. 8
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  9. 9
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー
  10. 10
    ［最終回］AIが営業を「70点化」する時代、200点の営業が顧客と実践する3つのこと