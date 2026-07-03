×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

CommerceZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

図解でわかる！ 共創型営業を実現するセールスイネーブルメント

［最終回］AIが営業を「70点化」する時代、200点の営業が顧客と実践する3つのこと

　営業組織を強化するための「仕組み」をつくる企業が増えてきています。一方で、その仕組みがなかなか大きな成果につながっていないと感じている組織も多いのではないでしょうか。本連載「図解でわかる！共創型営業を実現するセールスイネーブルメント」では、スタートアップ4社で10億円以上の受注実績を持つグロース請負人・鈴木純太（ジェイ）さんが、実際に活用している「営業モジュール」を紹介。成果につながるセールスイネーブルメントの手法を具体的に解説してきました。最終回となる今回のテーマは、AI時代の「営業均質化」の乗り越え方です。

「営業がAIを使いこなすこと」は顧客の価値になるか？

　この連載では、これまで一貫して「共創型営業」をテーマにしてきました。

　これまでの4回を通じて、「顧客との共創をいかに設計するか」を、商談設計・プロセス・会議運営のそれぞれの角度から見てきました。

第1回～第4回の振り返りはこちらから。今回の最終回から読むのもおすすめです！




　そして今、営業の現場には「AI」という大きな変化が訪れています。様々な業務がAIによって効率化されることで、多くの営業が「70点」のラインに立てるようになりました。

　しかし、ここでひとつ問いたいと思います。そうやって実現できた「70点」は、顧客にとって本当に価値があるものなのか。「AIを使いこなせる営業組織を目指すこと」＝「顧客にとって価値ある営業組織になること」とは限りません。

70点の営業では、顧客の心を動かせない？

　あるSaaS企業の営業マネージャーから、こんな相談を受けました。「AIを導入してから、チーム全体の提案の質が上がった。でも、なぜか大型案件が取れなくなってきた」と。

　よく話を聞くと、チームの営業が全員、同じような提案資料を出すようになっていました。AIが生成した構成、AIが整えた言葉。たしかに「そつがない」。しかし顧客から見れば、どの営業と話しても同じ体験しか得られない。その企業は、知らぬ間に「均質な70点集団」になっていたのです。70点の提案だけでは、顧客の心を大きく動かすことはできません。

　セールスイネーブルメントの役割は営業力の底上げです。「型を整える」「マニュアルを作る」「ナレッジを共有する」。営業担当者ごとのばらつきを減らし、組織として一定の成果を出せるようにする。そしてAIは、この「底上げ」を一気に加速させます。

　 一方で、ここに落とし穴があるのです。全員が同じように情報を整理し、同じように資料を作り、同じように提案できるようになるほど、顧客から見た営業体験は均質化していくからです。

　顧客が本当に求めているのはミスのない営業ではありません。「自分では気づけなかった課題を一緒に見つけ、自分だけでは描けなかった未来を一緒に設計してくれる存在」。「底上げ」を目指すセールスイネーブルメントにおいて、見落とされやすいポイントです。

次のページ
これから目指すべき「200点の営業」が顧客と実践する3つのこと

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
図解でわかる！ 共創型営業を実現するセールスイネーブルメント連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

鈴木 純太（ジェイ）（スズキ ジュンタ）

株式会社OPUS 代表取締役。株式会社AppBroadCast（KDDIグループmedibaへ売却）で営業を牽引。その後、外資スタートアップやセールステックSaaSでのCSOなど、創業期のベンチャー・スタートアップを複数社経験し、2026年6月に株式会社OPUSを設立。音声プラットフォームVoicyにて「BUFF RADIO」を平日毎朝配信、VOICY OF THE YEAR 2024 ビジネス部門 約2,000チャンネル中 総合第23位。

日経クロストレンド記事：新規事業の「ひとり営業」、3つの成功法則　スタートアップ成長請負人が指南 Xアカウント：@junta_suzuki Voicyチャンネル：「BUFF RADIO（バフラジオ）／挑戦をデザインするラジオポートフォリオ

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/03 07:00 https://markezine.jp/article/detail/77045

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度 NEW
  2. 2
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  3. 3
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  4. 4
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  5. 5
    営業は「スタンスが9割」。160名の組織を牽引するニーリー小川氏の営業論
  6. 6
    SFAが「高級なメモ帳」に成り下がっていないか？　キーエンス出身者が説く、脱・属人化への最短ルート
  7. 7
    AI時代、成果を出す営業・マーケティング組織は「コンテキスト」を逃さない。HubSpot増岡氏に聞く
  8. 8
    「外部の物差し」で自社の営業改革を加速させる──アステラス製薬が挑んだMRの行動変容
  9. 9
    「部分最適」の寄せ集めがAI時代の成長を阻む──5年先を見据えた「全体最適なデータ基盤設計」の本質
  10. 10
    テストセールスの前に検討すべき「3つの設計」──事業成立要件・検証フェーズ・商談設計
  1. 1
    リソース減を乗り越えNRR107％を実現。3つの柱で収益貢献を目指す、TOPPANデジタルのCS改革
  2. 2
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  3. 3
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  4. 4
    「外部の物差し」で自社の営業改革を加速させる──アステラス製薬が挑んだMRの行動変容
  5. 5
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  6. 6
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  7. 7
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー
  8. 8
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度 NEW
  9. 9
    戦略を現場の動線に落とし込む。イネーブルメントが設計する現場実行と「ムーブメント」の作り方
  10. 10
    「部分最適」の寄せ集めがAI時代の成長を阻む──5年先を見据えた「全体最適なデータ基盤設計」の本質