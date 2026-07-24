×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

CommerceZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

「課題解決型営業」はなぜ定着しないのか?AI時代における課題解決と“文化”の醸成

事例から考える「課題解決型営業」の定着化メソッド

　多くの営業組織が「課題解決型営業」へのアップデートに取り組んでいます。しかし、様々な研修メソッドやシステムが存在する現在も、苦戦している企業は少なくありません。本連載では、課題解決型営業を自社の営業組織で実現・定着させるメソッドを2回にわたって解説。第1回では、課題解決型営業を阻む壁と定着に欠かせないポイントを、具体事例を交えて解説します。

「課題解決型営業が定着しない」A社の事例

　金融A社の法人営業組織で営業企画を統括する部長は困り果てていました。

　「課題解決型営業の育成と実現を目指して過去2年ほど研修を実施したが、一向にモノ売り営業から抜け出せない」という相談をいただき、すぐに数名の営業にインタビューを実施しました。

＜インタビューへの回答＞

  • 顧客の課題を考え解決策を実行するという理屈は理解するが、なかなか時間もスキルも足りず実行できない
  • 商材のカタログを紹介するほうが、正直に言って楽だ
  • 課題解決提案が自分のKPIに直結する気がしない

　インタビュー結果を受けて、A社に対して筆者は次のような提言を実施しました。

　「営業にとって課題解決型営業は“やらされ仕事”でしかないのが現状であり、中途半端な提案をしている結果、成功体験を醸成できていません。また、マネジメント層も取り組みの意義や方法を十分に理解できていないため、営業のサポートを十分に実施できていません」

　その後、A社においては、単に理論や理屈を教え込む形の研修を実施するだけでなく、実践型のロールプレイングやマインドセット変革含む体験型の研修を加えました。営業組織が目指すべき方向性や提供すべき価値をビジュアル化し、“羅針盤”として提示しました。

　また、選抜された営業一人ひとりにコンサルタントが寄り添って課題解決型提案の作成・実施を支援する「OJT型1on1メンタリング」を実施しました。さらに、マネジメント向けの説明会や課題解決提案におけるマネジメントチェックリストなども作成し、本質的な課題の解決を図りました。

　結果として、課題解決型提案に成功する営業や顧客から「こんな提案ができるんですね」と言われて喜ぶ営業が少しずつ増えていき、課題解決型提案が根づき始めています。A社では課題解決型提案・受注数ともに前年の3倍程度まで増加し、大型案件の比率も前年比で25％程度上昇するという結果が出ました。

「課題解決型営業」が定着しない3つの理由

　多くの営業組織が、A社のような状態で困っているのではないでしょうか。

　A社のような状況に陥る本質的な原因としては、「組織の文化」「マネジメント」「営業のスキル」の3つが挙げられます。

　まず、組織の文化が、最も重大な変革ポイントである場合が多いです。課題解決なんて労力がかかるからやりたくない、従来どおりのモノ売りのほうが楽だ、自身のKPIに結びつかないといった意識が蔓延し、課題解決型営業の実現を阻んでいるのです。このような文化を改変していくためには、成功・成長体験の醸成に加えて営業・マネジメントサイド双方の意識変革が必要となります。

　次に、マネジメントは、上記の組織の文化に大きく影響します。営業をサポートし背中を押すようなレビュー・アドバイスを実施できるスキルやマインドが不可欠です。また、課題解決型営業を促進するためのKPIの整備、サポート体制（組織やツール）も必要となります。しかし、マネジメントが整っていない状況で、現場に対して「課題解決提案をせよ」という指示を出している企業が非常に多いのが現状です。

　営業のスキルは、単なる座学型の研修だけでは養成できません。理論を実践する仮想的な場（＝ロールプレイング）を用意することはもちろん、実顧客に対する“実戦”を通じてPDCAを回転させる必要があります。また、企業が経営・事業レベルで抱える課題の分析方法を知ることも重要です。しかし、多くの企業において、課題解決の方法だけを研修しているのが実態です。

クリックすると拡大します

次のページ
「課題解決型営業」の定着に向けた具体的な取り組み方針

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
この記事の著者

株式会社博報堂　奥山 友貴（オクヤマ トモキ）

株式会社博報堂 コマースビジネスデザイン事業ユニット エグゼクティブビジネスコンサルタント。シンクタンク系コンサルティングファーム、外資系コンサルティングファームを経て、2025年より現職。事業戦略策定、セールス改革のコンサルティングを専門領域として、小売、メーカー、不動産、金融、IT通信など幅広い業界に対するコン...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/24 07:00 https://markezine.jp/article/detail/77192

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    質問力の正体は「文脈づくり」にある
  2. 2
    売れない1年を越えてMRR6倍へ。カリスマ営業不在で見出した、エンプラ開拓の「型」と集団学習型チーム
  3. 3
    トップ営業が「困りごとは何か」を聞かない理由
  4. 4
    セールスフォース・ジャパン激動の17年を支えた「黒衣」川上和代さんに聞く、セールスストラテジーの正体
  5. 5
    記録するためのCRMツールは終わる。Salesforceに聞くAIエージェントと日本の営業組織の未来
  6. 6
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  7. 7
    パートナービジネスに100％振り切るBox Japan。300社以上と事業を成長させた独自戦略に迫る
  8. 8
    「SaaS is 本当に dead なのか？」田中和也氏に聞く、顧客を置き去りにしないSaaSの条件
  9. 9
    RevOps導入の壁を越え、事業グロースへ──旭化成・キャディに学ぶ戦略と実行のリアル
  10. 10
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  1. 1
    セールスフォース・ジャパン激動の17年を支えた「黒衣」川上和代さんに聞く、セールスストラテジーの正体
  2. 2
    記録するためのCRMツールは終わる。Salesforceに聞くAIエージェントと日本の営業組織の未来
  3. 3
    パートナービジネスに100％振り切るBox Japan。300社以上と事業を成長させた独自戦略に迫る
  4. 4
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  5. 5
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  6. 6
    トップ営業が「困りごとは何か」を聞かない理由
  7. 7
    生成AIの自社想起率100％を実現　HubSpot×AI活用支援で国内1位、ナウビレッジの戦略
  8. 8
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  9. 9
    ［最終回］AIが営業を「70点化」する時代、200点の営業が顧客と実践する3つのこと
  10. 10
    売れない1年を越えてMRR6倍へ。カリスマ営業不在で見出した、エンプラ開拓の「型」と集団学習型チーム