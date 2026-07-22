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北陸銀行、AIによる商談の記録・解析を行う「ナレッジワークAI商談記録」を導入

　ナレッジワークは、北陸銀行が、AIによる商談の記録・解析を行うプロダクト「ナレッジワークAI商談記録」を導入したことを発表した。同サービスは、対面訪問の他Web会議やIP電話など様々な商談形式に対応し、独自の音声解析AIによる文字起こしや商談レポートの生成を行う。レポートでは要約の作成に加え、ネクストアクションの提示やフィードバックが自動化される他、SalesforceなどのCRM/SFAへの自動入力や情報共有までを網羅し、議事録作成や入力業務にかかる負荷の軽減と営業活動の生産性向上を図る。

　北陸銀行では、面談記録や会議議事録、各種報告書の作成にあたり、担当者ごとの記載内容のばらつきや抜け漏れ、作成に要する時間的負担が課題となっていた。特に個人顧客との面談においては、説明・確認事項を適切に記録し、後日の検証や内部管理に活用できる形で残す必要があったという。導入にあたっては、文字起こしや要約の品質をはじめ、操作性、録音性能、コスト面などを総合的に検討し、記録作成業務の省力化と品質の平準化・向上の両面で自行の運用に適したサービスとして選定に至った。

　同行営業統括部では、導入により記録作成にかかる負荷を軽減することで、担当者が顧客との対話やニーズに応じた提案により多くの時間を充てられるようになることに期待を寄せている。まずは個人渉外部門や本部での活用を通じて現場での運用定着を進め、適切な情報管理に留意しながらサービス向上と業務効率化に取り組む方針である。

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2026/07/22 15:45 https://markezine.jp/news/detail/77232

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