Salesforce、SlackをAI OS基盤とする新たな「MCPサーバー」を発表

セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は、パーソナルAIエージェント「Slackbot」がSalesforce内のデータ、Tableau、Data 360と直接つながり、Slack上だけで顧客情報の確認・商談更新・データ分析を完結できる新たなMCPサーバー群の提供を開始した。追加のログインやブラウザーのタブ切り替えは不要であり、AI連携規格「Model Context Protocol（以下、MCP）」により各種ビジネス自動化ワークフローとも直接接続される。

これにより、営業担当者やサービス担当者は、商談レコードや専用ポータルを別途開くことなく、Slackbotとの会話を通じて次の実務をSlack上で完結できるようになる。

商談の更新・確認とケースの引き継ぎ：商談レコードの閲覧や更新、サポートケースの担当者への引き継ぎに対応し、企業独自の入力規則やアクセス権限、自動化プロセスも自動で認識・遵守する。

データとインサイトの取得：Tableauのリアルタイム分析結果やData 360の統合顧客プロファイルをSlack上に表示する。

他社アプリとの連携：AtlassianやBoxなどの対応アプリを横断したワークフローを実行する。

これらのやり取りは共有Slackチャンネル上で可視化され、チーム全体での共同作業が可能になる。操作時にはユーザーの認証を求める設計（ヒューマンインザループ）を採用しており、AIによる意図しない自動更新を防ぐ。また、既存のSlackとSalesforceの接続を利用した自動認証に対応しているため、管理者は追加の開発なしで一元管理できる。

なお、「Slackbot MCP Client」およびEnterprise Edition以上のSalesforceユーザーを対象としたMCPサーバーは、日本での一般提供を開始している。