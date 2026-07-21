ナウキャスト、法人営業をデータとAIで再設計する「DataLens法人営業」の提供を開始

ナウキャストは、法人営業のターゲティングから商談準備までをデータとAIで一気通貫に支援する「DataLens法人営業」の提供を開始した。同ツールは業界特化型AIエージェント「DataLensHub」シリーズの新たなラインアップとして展開される。単一リストではアプローチ時期やニーズが見えにくく、社内外のデータが分断されているBtoB営業の課題に対応し、データを法人番号で統合・解析することで営業の再現性と効率性の向上を支援する。

「DataLens法人営業」は、登記情報や従業員数に加え、求人や財務、購買関心を示すインテントデータなど静的・動的な複数データを法人番号で統合する。自社商材ニーズのスコアリングから、AIエージェントによる企業レポート作成、メッセージの自動生成までを一気通貫で提供する。また、動きのあった企業を要約付きで通知するアラート機能も備える。

運用面では、SalesforceやkintoneなどのCRMやSFAと連携するため、営業担当者は従来の業務フローを変えずにデータ活用を開始できる。さらにMCP接続により各種AIアプリケーションとも連携する。社内データのクレンジングや独自評価指標の開発など、各社の営業戦略に沿ったカスタマイズにも対応する。