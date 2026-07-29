×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考

事業課題は成長機会。自律自走型マーケティング組織を作るマネジメントモデルとは

　元リクルートVPの金井統氏が「強み」を起点に語る、現場で使える「マーケティングの“考え型”」を解説する本連載。今回は、マーケターが戦略を実行するためにも不可欠だという「組織マネジメント」について、実現するための流れを「モデル化」して提示。基本的なマネージャーの役割を押さえながら、事業課題と成長機会を結びつけ、マーケティング組織とメンバーの成長を最大化する方法を解説する。

組織マネジメントモデルで読み解く成長の流れ

　マーケティング・マネジメントとは、「人の強みと成長を引き出して、組織成果を最大化すること」。これを組織マネジメントの言葉に置き換えると、「持続的な事業成長を支える組織の成長を促すために、人の強みと成長を引き出し、その組織のKPIを持続的に最大化し続けること」であると、前回お伝えしました。

　この考え方をモデル化したものが、下図の「個の強みを活かした自律自走型の組織マネジメントモデル」です。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

　このモデルは、個の強みを起点に、成長機会を設計し、チャレンジとフィードバックを繰り返しながら、個と組織の成果を最大化していく一連の流れを示しています。図中の番号は、必ずしも一方向に進む手順ではありません。強みの把握、ミッション設計、チャレンジ、フィードバック、評価を循環させながら、個と組織の成果を高めていくモデルです。

　今回から、このモデルに沿ってマーケティング・マネジメントの考え方を具体的に解説していきます。本稿では、前提となるマネジメントの役割定義をした上で、上記モデルの（1）〜（3）にフォーカスしてお伝えいたします。

マネジメントとは何の役割なのか

　まず押さえたいのが、「そもそもマネジメントを担う人は、何をする人なのか」という問いです。たとえば、部長や課長など、いわゆるミドルマネジメントを担う方々は、何をするために存在しているのでしょうか。

　まだマネジメントを経験されていない方から見ると、「自分ではあまり手を動かしていないよな」「管理業務ばかりしているように見えるな」と感じることもあるのではないでしょうか。

　もちろん、役割や人によって異なりますが、その気持ちはよくわかります。私自身もメンバー時代、マネージャーを見ながら、主に2つのことを思っていました。

　1つは、「管理業務に追われて、忙しすぎないか？」ということ。もう1つは、「いや、そのくらいは自分でも手を動かしてくださいよ」という不満です。

　しかし、自分がマネージャーになって初めてわかりました。確かに管理業務にも追われますし、自分で実務を抱えている場合ではないのです。

　難しいのは、メンバーの多くはマネジメントを経験したことがないため、役割の違いをリアリティを持って理解することが難しいという点です。それは当然のことだと思います。

　そこで今回は、メンバーとマネジメント双方の立場を経験してきた視点から、マネジメントの役割についてお伝えしたいと思います。

　先に結論をシンプルにお伝えすると、私はマネジメントの役割を「機会創出と成長促進」だと定義しています。この定義を1つずつ確認しながら、マネジメントの役割の解像度を上げていきます。

　まずは、機会創出です。そもそも、この機会創出なくして人の成長はありません。人の成長には、成長するための機会が前提として必要なのです。

　皆様もご自身の経験を振り返ってみてください。大きな成長実感を得られた場面には、必ずそのきっかけとなる仕事や役割、プロジェクトなどの機会がセットされていなかったでしょうか。そして、その機会に挑戦する自分を応援し、支えてくれた人がいたのではないでしょうか。

　私が考える「機会」とは、単に仕事を渡すことではありません。その人が今よりも一段成長できる仕事を設計し、その挑戦を任せることです。

　難しすぎる仕事であれば、本人が潰れてしまうかもしれません。一方で、簡単すぎる仕事では、成果は出ても成長にはつながりません。その人の強みを活かしながらも、少し背伸びをしなければ届かない仕事を設計すること。私は、この「ちょうど良い挑戦」を創ることが、マネジメントの最も重要な役割の1つだと考えています。

　この機会を創り、メンバーにお渡しする役割を担うのが、マネジメントをする人なのです。もちろん、役員、部長、課長といった役割の階層によって、創る機会の大きさ、難易度、影響範囲は異なります。ただし、担う役割の本質は変わりません。

　機会を創り、その機会をメンバーの強みに応じてお渡しし、成長を促しながら組織成果につなげること。それがマネジメントの役割です。

次のページ
ステップ（1）個の強みと、強みを阻害する課題を定義する

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

金井 統（カナイ オサム）

NexGen Inc.　CEO
新卒でNTTドコモに入社。端末のマーケティングを経験した後、iモードでビジネス展開をする会社へのコンサルティングに従事。その後、リクルートへ転職。マーケティング室のVP（ヴァイスプレジデント）として、横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティング責任者を担当。HR領域におけるToC及びToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランディングからdirectADやSEO等のネットマーケティング、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/29 08:00 https://markezine.jp/article/detail/77170

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    消費を煽る「推し活マーケ」はなぜ見限られる？ 推し活の新潮流「スキステナブル」を探る NEW
  2. 2
    AI時代に勝つマーケターの必修スキル　同質化を打破し、事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」 NEW
  3. 3
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  4. 4
    LINE×テレビCMで購買率1.5倍。「顧客育成型メディア」としてのLINE公式アカウントの活用
  5. 5
    エスエス製薬はなぜ「ED」と「女性のキャリア」に踏み込むのか？マーケ本部長→社長 元島陽子氏が語る
  6. 6
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  7. 7
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因
  8. 8
    ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー
  9. 9
    AIで広げた選択肢から「納得解」を選択する――5Sフレームワーク「Settle」の技術 NEW
  10. 10
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実
  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  2. 2
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  3. 3
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  4. 4
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  5. 5
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  6. 6
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化
  10. 10
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”