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CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線

　多くのブランドにとってなくてはならない媒体の一つであるMeta広告。アルゴリズムの進化に伴い、成果を最大化するための運用手法は変化している。特に近年は、運用の自動化が進んだことで、人が介在できる領域はクリエイティブへと集約されつつある。では、実際にどのようなクリエイティブを、どう作り、どう運用していけば、広告効果を最大化できるのか。本取材では、Meta社から最新トレンドや効果最大化に向けて推奨する運用のあり方を、そしてサイバーエージェントとサイバーグリップからそれを実践するための具体的なアプローチをうかがった。

Meta広告での成功は「クリエイティブの多様性」が鍵に

──現在のMeta広告において成果を出すためのポイントをお聞かせください。

Yang（Meta）：AIを活用した自動化が進む中で、今クリエイティブの重要性が非常に上がっています。運用面では、自動化を進める「Advantage+」の活用が浸透してきており、人間が手を加えられる余地はクリエイティブに集約されつつあります。

画像を説明するテキストなくても可
Meta日本法人Facebook Japan合同会社　Agency Partner　Jin Woo Yang氏
2024年、Account ManagerとしてMetaのシンガポール法人に入社。特に無形商材・アプリ領域の日本の広告主支援に従事。現在は東京オフィスにて、Agency PartnerとしてサイバーエージェントグループをはじめとするWeb広告代理店を担当している。

　具体的には、クリエイティブの多様化を図ることが求められます。私たちは「クリエイティブは新しいターゲティング手法」と提唱しているのですが、クリエイティブを多様化することで、アルゴリズムがユーザーごとに最も適したクリエイティブを届けやすくなり、最終的に広告の成果も上がりやすくなるというロジックです。

──クリエイティブの多様化とは、具体的にどう取り組めばよいのでしょうか。

Yang（Meta）：「フォーマット」と「メッセージ」という2つの軸で多様化を図ることを推奨しています。

　まずフォーマットについては、旧来の静止画など一つのフォーマットに偏らず、幅広く活用することが大切です。特に最近のメディア消費トレンドを踏まえると、音声付きの縦長動画の重要性が増しています。実際、2024年度の調査では、Facebook・Instagramの利用時間のうち動画が占める割合は全体の60％という結果が出ており、縦長動画を軸にしたフォーマットの多様化が重要だと言えます。

　もう一つのメッセージの多様化に関しては、一つの訴求内容に頼らず、その時々の最新トレンドを取り入れながら、様々な訴求パターンを用意することが大切です。だからこそ、クリエイティブを何本作るかという「量」も非常に重要だと考えています。多く作るほど、刺さるクリエイティブが見つかる確率も高くなるため、クリエイティブの「打席数」を増やしていくこと、つまり量産できる体制を構築することが大切な取り組みだと考えています。

人間の運用を凌駕する「効果おまかせAI」の真価

──ここまでクリエイティブの多様化・量産が重要だと説明していただきましたが、サイバーエージェントグループでは、まさにそうした運用の効率化や最適化の支援に長年取り組まれてきたと思います。今年の4月には、「効果おまかせAI」をリリースされたとうかがいました。サービス開始の背景や強みについて、教えてください。

池田（サイバーエージェント）：Yang様が説明されたとおり、Meta広告の成果を高めるには、多様なクリエイティブを量産することが重要です。しかし、クリエイティブが増えるほど、それを捌くオペレーション業務に時間が取られ、結果的にクリエイティブ制作の時間が減ってしまうという負の循環が起きていました。　

画像を説明するテキストなくても可
株式会社サイバーエージェント　効果おまかせAI事業 事業責任者　池田 誠児氏
2017年入社。エグゼクティブコンサルとして広告運用業務に従事し、現在は効果おまかせAI事業の責任者として、各プロダクトの開発および事業全体の責任を担っている。

　その負を解消するアプローチの一つが、「効果おまかせAI」です。「効果おまかせAI」は、入札・配信設定を自動最適化する広告配信運用AIエージェントであり、Meta社のAIの活用を土台にした上で、さらに高いパフォーマンスを引き出すための付加価値となるサービスです。 

　「AIエージェント」というと人間の作業を代替するイメージを持たれがちですが、「効果おまかせAI」で強調したいのは、人間以上のパフォーマンスを発揮できる点です。その理由は3つあります。

　1つ目は、広告運用の知見を20年以上蓄積してきた当社内でも上位2％の「エグゼクティブコンサルタント」のノウハウが反映されている点です。2つ目は、グループ内独自のAI研究組織「AI Lab」と共同開発しており、特許認定されたアルゴリズムも使用している点。3つ目は、24時間365日運用し続けている点です。これによって人間では対応できない時間帯のクリエイティブ差し替えや、土日の好調な配信を見逃さずに投資することなども可能です。

　これまでの広告運用は、担当者によって品質にばらつきが出てしまうといった課題がありましたが、「効果おまかせAI」によって、高品質な運用を多くのお客様に広く提供できるようになりました。

※現時点では入札の調整は日次で実施し、クリエイティブ自動精査は時間単位で行います。今後は入札の調整頻度も段階的に高度化し、時間単位での運用を予定しています。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

　「効果おまかせAI」の活用により、クリエイティブの企画・量産そのものに時間を使えるようになり、結果として広告主様により効果の出る運用を提供できるようになります。

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1社に月1,000以上を制作。クリエイティブ無償×成果報酬モデル

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この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/07/09 10:00 https://markezine.jp/article/detail/77019

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