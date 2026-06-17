Data Clean Roomが広告計測の新基盤に。Cookieレス時代に起きるリテールメディア変革

サードパーティCookie廃止の議論が始まってから数年が経過した。Google ChromeにおけるCookieサポート方針の変化、GDPRやCCPAをはじめとした各国のプライバシー規制強化、AppleのATT（App Tracking Transparency）導入などを経て、デジタルマーケティングを支えてきた「追跡ベース」の計測モデルは大きな転換点を迎えている。従来のデジタル広告は、ユーザー行動を横断的に追跡し、広告接触とコンバージョンを結び付けることで成立していた。しかし現在、多くの企業が「広告が本当に売上につながったのか分からない」「複数媒体を横断した顧客行動が見えない」といった課題に直面している。こうした状況の中で、グローバルのマーケティング業界で急速に注目されているのが「Data Clean Room（DCR）」である。中でもAmazon Marketing Cloud（AMC）は、リテールメディア時代におけるDCR活用の代表例として存在感を高めている。本稿では、Cookieレス時代においてなぜDCRが重要視されているのかを整理しながら、AMCを事例に「広告と購買データが閉ループでつながる世界」が何を意味するのかを考察したい。

「計測できない時代」の到来

デジタルマーケティングは長らく「可視化」を武器としてきた。テレビやOOHでは難しかったユーザー単位の行動把握を、CookieやモバイルIDによって実現し、広告接触から購買までを定量的に分析できるようになった。

しかし、その前提は急速に崩れ始めている。Googleは2020年にChromeにおけるサードパーティCookie廃止方針を発表し、以降、プライバシーサンドボックスを軸とした代替技術の開発を進めている。Appleも2021年にATT（App Tracking Transparency）を導入し、アプリ横断トラッキングにはユーザー許諾が必要となった。

これにより、従来型のアトリビューションは大きく精度を落とし始めた。Meta広告やYouTube広告、DSP、リテールメディアなど複数媒体を横断したユーザー行動は断片化し、「最後にクリックされた媒体」だけでは実態を把握できなくなっている。

特にECやリテールメディア領域では、この変化の影響が大きい。広告接触から実購買までをつなげて分析できなければ、ROAS（Return On Advertising Spend：広告の費用対効果）は見えても「本当に新規顧客を獲得できたのか」「既存顧客への重複配信ではないのか」は分からないからだ。

一方で、広告主側では「Incrementality（純増効果）」への関心が急速に高まっている。単なるクリック数やCV数ではなく、「広告によって本当に増えた売上」を証明することが求められ始めているのである。

広告データと購買データをつなぐ「Data Clean Room」

こうした背景の中で登場したのがData Clean Room（DCR）である。

DCRとは、複数企業が個人情報を直接共有せずに、匿名化・暗号化された状態でデータ分析を行う環境を指す。代表的なソリューションとしては、Amazon Marketing Cloud（AMC）、Google Ads Data Hub、Snowflake、LiveRamp Safe Havenなどが存在する。

DCRの本質は、「データ共有」ではなく「インサイト共有」にある。従来のデータ連携では、広告主とプラットフォームが顧客データを受け渡す必要があった。しかしDCRでは、互いに生データを渡さないまま分析だけを行うことができる。

たとえば、広告主は自社のCRMデータを持ち込み、小売企業やメディアプラットフォームは広告接触データや購買データを持ち込む。その上で、匿名化された状態で分析を実施し、「どの広告接触が売上につながったのか」「どの顧客層に純増効果があったのか」を可視化する。

重要なのは、DCRは単なるプライバシー対策ツールではないという点だ。むしろ本質は、「広告データ」と「購買データ」を閉ループ（※）で接続できる点にある。

これまでデジタル広告では、「広告配信」と「実際の購買」が分断されていた。DSPやSNS広告は広告接触データを持っているが、小売側の購買データまでは見えない。一方、小売側は購買データを持っていても、外部広告接触までは把握できない。DCRは、この分断を埋めるための基盤なのである。