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瞬間認知では伝わらない。国産靴下ブランドがSmartNewsで見つけた「ストーリーの届け方」

　一瞬の視認性を競うスクロール環境下では、ブランドのこだわりや背景まではなかなか伝えきれない――そんな課題に対し、国産にこだわる紳士靴下ブランド「Tabio MEN」が選んだのが、ニュースアプリ「SmartNews」への広告出稿でした。「じっくり文字を読む」というユーザーの心理を的確に捉え、記事型LPを通してブランドの想いを届けることで、男性の新規顧客の獲得に成功しています。今回は、提供開始から1周年を迎えたSmartNews Ads「セルフサーブ型広告」の活用事例として、Tabio MENとSmartNews Adsの担当者にお話を伺いました。

中小ブランドの可能性を広げる、SmartNews Ads「セルフサーブ型広告」

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、SmartNews Ads「セルフサーブ型広告」の概要と、提供開始から1周年を迎えた現在の状況を教えてください。

今治：「セルフサーブ型広告」は、広告主様自らがアカウント開設、出稿、運用、決済までを一気通貫で完結できる、導入ハードルの低いSmartNews Adsの仕組みです。2025年7月に提供を開始し、1周年を迎えることができました。

　メールアドレスさえあれば簡単にアカウントを作成でき、少額からのテスト配信も可能なため、トライアルしやすいSmartNews Adsの「ゲートウェイ」的存在として、日本全国の企業様に活用いただいています。ありがたいことに、ご利用いただく広告主様の数は着実に増加しており、直近半年では売上が約3倍に伸長、月間売上も過去最高を更新しました。のべ広告主数は同期間で約2倍に増え、30以上の業界で活用が広がっています（2026年7月時点）

スマートニュース株式会社　第三広告事業本部 事業本部長 事業本部長　今治 和也氏
スマートニュース株式会社　第三広告事業本部 事業本部長　今治 和也氏

MZ：中小ブランドでも活用しやすいメニューなんですね。今治さんはEC関連企業で地方ローカルブランドの支援をされていたご経歴もあるとのことですが、日本の中小企業が抱える課題感をどのように捉えていますか？

今治：こだわりが詰まった高品質な「メイドインジャパン」のプロダクトを提供しているのに、うまく消費者に届けられていないことが、日本の中小ブランド全体における課題だと思います。ECプラットフォームだけにとどまっていては、この課題を解決することはできません。EC依存から脱却し、外部へ認知を広げ、自社運営のオンラインストアを伸ばしていくことが一番の解決策ではないでしょうか。

　そのうえで、タビオ様の「Tabio MEN」は、まさにそうしたマーケティングをSmartNews Adsのセルフサーブ型広告で実現されています。今回は、セルフサーブ型広告の模範的な成功事例として、お話をうかがいたいと思います。

メイドインジャパンの紳士靴下専門ブランドが直面していた課題

MZ：では、まずはTabio MENについて、ブランドの特徴を教えてください。

畑中：Tabio MENは、紳士靴下に特化した専門ブランドです。東京や大阪を中心とした5つのリアル店舗とオンラインストアで展開しており、年齢やシチュエーションを制限せず、ビジネス用からカジュアル用まで350～400もの商品を常時取り揃えています。

　そんなTabio MENの最大の特長は、“靴下職人による国内生産”を貫き続けていること。実は、国内生産の靴下は、現在たった8％しかありません。靴下専門メーカーとしての誇りと覚悟をもって、高い品質を追求しています。

MZ：Tabio MENは、どのようなマーケティング課題を抱えていたのでしょうか？

畑中：男性向けに特化したブランドであるにもかかわらず、男性自身からの認知や購買が少ないことが課題でした。オンラインストアでは購買者数の半数以上が女性。妻が夫の靴下を購入するような「代理購買」のケースが圧倒的に多く、男性による「自分買い」が少ない状況だったのです。

タビオ株式会社　マルチメディア企画部 係長　畑中絢哉氏
タビオ株式会社　マルチメディア企画部 係長　畑中絢哉氏

　また、Tabio MENの価格帯は1足1,500円前後の商品が中心なので、「3足1,000円」のような一般価格と比べると購入のハードルはどうしても高くなってしまいます。男性の「自分買い」を促進していくためには、単なる認知の獲得だけでなく、ブランドのこだわりや背景、ものづくりの想い、価格の意味などをじっくりと伝えていく必要があると考えていました

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この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/31 12:06 https://markezine.jp/article/detail/77115

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