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「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり

　池袋のランドマークである大型複合施設サンシャインシティが、「10年に一度レベル」の大規模な来館者調査に踏み切った。電通デジタルとともに設計したのは、GPS人流データ・属性データ・意識調査を掛け合わせた多層的な分析。単に「誰が来ているか」という定量的なデータを得るにとどまらず、リアルな「顧客心理」の解明から次の施策への「実装」、そしてその先にある「データ起点の街づくり」までを見据えた取り組みだ。両社の担当者に、その背景から成果、未来の構想までを聞いた。

競合は「すべてのエンタメ」──大規模調査に挑んだ3つの理由

MarkeZine編集部（以下、MZ）：2025年、サンシャインシティにおいて「10年に一度レベル」の大規模な来館者調査を実施された背景をうかがえますか。

株式会社サンシャインエンタプライズ　事業企画部 マネージャー　金子 実和子氏
株式会社サンシャインシティのコミュニケーション部にて、Webサイトや公式アプリ、SNSの運用に加え、館内のインクルーシブ推進、VOC分析、データの統合・活用に向けたCDP構想の推進など、「顧客との接点づくり」と「データ基盤づくり」を一貫して担当。2026年4月より現職。サンシャイン水族館・サンシャイン60展望台 てんぼうパークのマーケティング戦略の構築・設計の推進をミッションとして担っている。

金子（サンシャインシティ）：背景には大きく3つの課題意識がありました。

　まず1つ目は、前回の本格調査時から、コロナ禍を経て生活者を取り巻く環境が激変したことです。

　サンシャインシティはショッピングセンター、水族館、展望台、展示ホールなどを持つ大型複合施設ですが、いまや私たちの競合は、近隣の商業施設や特定のエリアだけではありません。「家で動画を観る」「野球観戦に行く」といった、“余暇にどう過ごすか”という生活者の可処分時間をめぐって、あらゆるエンターテインメントが競合になると考えています。そのため、「お客様が普段どのようなことに関心を持ち、何に時間を使っているのか」を、深く掘り下げていく必要がありました。

　2つ目は、「エリアブランディング」の視点です。池袋の街とともに40年以上歩んできた弊社は、このエリアの価値やブランドイメージに貢献する存在でありたい、という想いがあります。だからこそ、単に自社施設という「点」の数字を追うのではなく、池袋というエリア全体におけるお客様の動きを「面」として把握したいという狙いがありました。

　そして3つ目は、来館者数・売上といった結果指標だけでは見えにくい「お客様との関係性」を可視化すること。今回はNPSも組み込むことで、「来館者数（数のKPI）」の最大化にとどまらず、「関係性の深さ（質のKPI）」までをしっかりと追いたいと考えたのです。

「実態調査」の枠を超える。“次の施策”を仕掛けるための設計思想

MZ：サンシャインシティの課題に対し、電通デジタルはどのようなアプローチを提案されたのでしょうか。

株式会社電通デジタル　エクスペリエンス＆コマース第1部門 クロスプロモーション第2事業部 グループマネージャー　伊藤 大樹氏

伊藤（電通デジタル）：今回の提案では、単なるデータ分析の報告書を目指すのではなく、「サンシャインシティらしさ」をデータで具体化することを最初のゴールに据えました。サンシャインシティはレジャーやショッピング、飲食、イベント、IPコンテンツと、多様な顔を持つがゆえに来館者の年代や目的も非常に幅広い。だからこそ、その複雑な顧客像を正しく捉えることの難しさがあります。

　設計思想の根幹にあるのは、アンケートのような意識調査だけでは捉えにくい「行動データ」を活用し、顧客像を多角的な視点から可視化するということです。

　そこから導き出された高解像度な顧客像に基づき、現場のメンバーが迷いなく次の施策を生み出せる。そんな「やって終わりではなく、次の一手につながる調査」にすることを強く意識しました。

金子（サンシャインシティ）：電通デジタル様は、さまざまなデータソースを掛け合わせた立体的な分析だけでなく、その後のコミュニケーション戦略や顧客体験の改善までを見据えた一気通貫アプローチを提示してくださいました。この設計思想があったからこそ、ともに歩みを進められるパートナーだと強く感じました。

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「行動×意識」の多層分析で、見えない顧客心理を解き明かす

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この記事の著者

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/16 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50829

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