「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価

Spotifyは今年で20周年、日本上陸10周年を迎えた。2025年には運用型として音声広告を展開できる「Spotify広告マネージャー」をローンチし、ユーザー体験の進化とともに広告プロダクトにおいても新たな局面を迎えつつある。音声広告がデジタルマーケティングの新たな柱として注目を集める中、2026年2月に初開催された「Spotify Advertising Agency Awards」で唯一の個人賞「Amplifier」の第一号受賞者となったのが電通デジタルの小尾口陽菜氏だ。今回はSpotifyが10周年の節目にお送りする連載「The Sound-On Era」シリーズの1つとして特別対談取材を実施。同氏とスポティファイジャパン カスタマーサクセス本部長の林大輔氏が、両社のパートナーシップとSpotifyのソリューション活用、具体的な事例、そして音声広告の次の一手まで語り合った。

現場の声がプロダクトを動かす。広告会社とSpotifyが回すフィードバックループの全貌

スポティファイジャパン 執行役員 カスタマーサクセス本部長 林 大輔氏

コマースメディアやモバイルマーケティング領域における営業・事業企画の統括に加え、複数の外資系スタートアップの日本事業立ち上げを経験。その後、スポティファイジャパンに入社。業種担当のクライアントパートナーや広告会社担当のエージェンシーパートナーと密に連携し、アカウントマネジメントからアドオペレーションまでを担うカスタマーサクセス本部の日本チームを統括。

林：Spotifyでは2026年2月、「Spotify Advertising Agency Awards」を初開催し、個人賞「Amplifier」を設けました。Spotify広告マネージャーの導入・活用推進への貢献、社内での教育、新たな取り組みの推進といった多角的な貢献を表彰するものです。

通常、広告会社を対象としたアワードといえば会社や部署単位での表彰が多い中、個人を対象にした点はかなりユニークだと思っています。その第一号受賞者が小尾口さんです。

小尾口さんの貢献は非常に大きいのですが、特に印象的なのは「英語で書かれた60ページものフィードバック資料」です。グローバルチームの責任者クラスが来日していたタイミングで持参されていましたよね。作成の背景にあった思いを聞かせていただけますか。

電通デジタル プラットフォーム部門 プラットフォーム4部 小尾口 陽菜氏

前職のアドテク系企業でDSP運用を経験後、電通デジタルに入社。DSPの運用チームを経て、社内公募制度を利用し、プラットフォーム対面のチームへ異動。現在はSpotifyを担当し、運用からセールス推進、媒体社との連携まで幅広く携わる。

小尾口：Spotify広告マネージャーは当時立ち上げフェーズにあり、機能面で整っていない部分もありました。そこで、実際に運用を通じて感じた課題や、「こうなればもっとクライアントに良いものが届けられる」という視点を資料にまとめました。

「グローバルチームの方々にフィードバックできる場がある」と聞いていたので、そこに向けて準備した形です。スタンスとしては、一人の広告会社の担当者というよりも、Spotifyのプロダクト担当者の一員のような意識で取り組んだつもりです。

林：日本市場での運用実態をもとに丁寧に作り込まれ、Spotifyとしても、あれほどのものを持ってきていただけるとは正直想定していませんでした。受け取ったグローバルチームはすぐに社内へ共有し、実際のプロダクト改善につながっています。

「広告会社からのフィードバックをプロダクトに還元する」。このサイクルを着実に回していくことが、カスタマーサクセスとして私たちが大切にしているミッションの一つです。小尾口さんのように、プロダクトの成長を自分ごととして考えてくださる方との協業があるからこそ、そのサイクルが力を持ちます。日本の現場からの声をプロダクトに活かしながら、協業の深度をさらに高めていきたいと思っています。

スクリプトさえあれば2営業日。無償の音声制作ツールが変えた、提案の会話

林：Spotify広告マネージャーの初期導入フェーズでは、小尾口さんが電通デジタル社内での普及を大きく推進してくださいました。当時どのような課題があり、どう乗り越えてきたのか、具体的に教えていただけますか。

小尾口：課題は大きく2つありました。1つ目は、音声広告のクリエイティブ制作に関するハードルです。当時は、音声広告の制作にはコストや時間がかかるというイメージがあり、活用を検討する企業にとって導入のハードルとなっていました。その突破口になったのが、Spotify広告マネージャーに備わっている無償の音声制作ツールです。

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小尾口：スクリプトさえ用意すれば2営業日ほどで音声素材が完成するため、新規素材の制作ハードルが劇的に下がりました。「コストや納期の負担を抑えながら、まずは試してみよう」という会話ができるようになったのは大きな変化でした。

2つ目は、音声広告の活用価値を社内外に広げていくことです。 Spotify広告マネージャーは従来の予約型広告とは異なる特徴を持つため、その特性や有用性を継続的に共有し、提案につなげていく取り組みが重要でした。

そこで2025年からは、新しいアップデートが出るたびに自分で試して事例化し、月1〜3件のペースで資料化しました。営業がそのまま提案に活用できる形で情報を整理することで、音声広告への理解促進と提案機会の拡大につなげてきました。