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AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方

　「検索順位は高いのに、なぜかAIには引用されない」。その背景には、外部サイトでの言及数、すなわち「サイテーション」の残酷な格差が潜んでいます。AI検索の普及により、自社サイトのSEO改善だけではブランドの存在感を示せなくなる中で、起こすべき具体的な行動とは何でしょうか。SEOコンサルタントであり、SEOツール「パスカル」を提供するオロパスの藤井慎二郎氏が、AI引用を勝ち取るための「GEO（Generative Engine Optimization）対策／LLMO（Large Language Model Optimization）」の新戦略を徹底解説します。

AIに選ばれるブランドと選ばれないブランド、何が違う？

──AI検索への対応が急務となる中で、その対策の鍵として「サイテーション」を重要視する声をよく耳にするようになりました。これは一体、どのようなものなのでしょうか？

　サイテーションとは、自社サイト以外のWebサイト、たとえばニュースサイト、口コミサイト、SNSなどで、自社名やブランド・商品名を言及・話題にされることです。「○○っていいよね」とSNSで書かれたり、「おすすめ10選」の記事で紹介されたりするのが、まさにサイテーションになります。

株式会社オロパス　代表取締役　藤井 慎二郎氏
株式会社オロパス　代表取締役　藤井 慎二郎氏

　ここで、あえて厳しい質問をさせてください。

あなたの会社のブランドや商品は、今この瞬間、Web上でどれほど“語られて”いますか？　競合と比べて圧倒的に多いと言い切れますか？ それとも、実は目を向けたことすらありませんか？

──正直、自社サイトの検索順位は気にしていますが、外部サイトでどれだけ言及されているかという数までは、考えたこともなかったです。

　そうですよね。多くの企業が自社サイト内のSEO（内部対策）には必死ですが、外の世界で自社がどう扱われているかには驚くほど無頓着です。しかし、その「言及の差」こそが、AI時代における勝者と敗者を分ける決定的な要因になります。実は今、言及されるブランドと言及されないブランドの間には、既に残酷なほどの「サイテーション格差」が生まれているのです。

　たとえば、同じ業界の競合A社とB社。どちらも検索順位は同じくらいだとしましょう。しかしA社は100の外部サイトで名前が挙がっているのに、B社はわずか10サイトでしか触れられていない。この「90」の差。これこそがサイテーション格差です。目に見えない格差だからこそ、多くの企業が気づかないうちに、AIからの信頼を競合に奪われてしまっています。

なぜ今、サイテーションが重要なのか？

──なぜAI検索が普及するこれからの時代に、サイテーションがそこまで重要視されるのでしょうか？

　結論から言えば、AIが情報を選択する基準が「情報の正しさ」だけでなく、「そのブランドがどれだけ世間から支持され、信頼されているか」にシフトしているからです。

　自社のWebサイトで「うちの商品は業界No.1です」「最高のサービスです」といくら発信しても、それはあくまで「自分で言っているだけ」の主観的な情報に過ぎません。これに対して、AIはSNSやニュースサイト、比較サイトなど、第三者の媒体で語られている情報を「客観的な信頼性の証」として極めて高く評価します。

　従来のSEOでも「被リンク」は重視されてきましたが、サイテーションの場合はリンクが貼られていなくても効果があります。つまり、AI検索の時代には「どれだけ多くのサイトで自社が語られているか」という言及の量と質が、信頼性を示す重要な指標になるのです。

　もはや、自社の検索順位を上げるだけの対策では不十分な時代です。自社サイトの外側でどれだけ「指名」され、「噂」されているか。この外部サイトでの言及をコントロールすることこそが、マーケティングの新常識になります。

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AI検索時代の新戦略 「GEO（生成エンジン最適化）」 とは

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/03/24 11:00 https://markezine.jp/article/detail/49504

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