×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケター必読！論文のすすめ

“正解を探すだけでは売れない”時代に──マーケティングに求められる「創造する力」とは何か【論文紹介】

　日本マーケティング学会が刊行する『マーケティングジャーナル』の内容を噛み砕いて、第一線で活躍中のマーケターに向けて紹介する本連載。今回のテーマは「マーケティングにおける創造性」です。合理的かつ効率的な「正解・最善」のやり方を取ったのに、なぜ売れないのか。この課題に向き合うための、多様な研究を紹介していきます。

　この記事は、日本マーケティング学会発行の『マーケティングジャーナル』Vol.46, No.1の巻頭言を、加筆・修正したものです。

「市場を正しく分析すれば売れる」は本当か？

　「顧客ニーズを調査・分析によって正しく把握し、それに適合する商品を出せば売れる」──こうした考え方は、教科書的なマーケティングの理解でも、多くのビジネスパーソンの仕事でも、前提とされてきたのではないかと思います。

　確かに、企業が顧客のニーズや自らをとりまく市場環境を理解するために、データ分析やマーケティング・リサーチを活用することは重要です。近年では多様なデータの利用可能性の高まりとAIの発達によって、効果的・効率的なリサーチやより高い精度の予測も可能になってきました。

　しかし、それでも最善と考えられたやり方が「うまくいかない」ケースは後を絶ちません。綿密に準備した新商品が思ったほど売れない、想定していたターゲットに響かない、といった経験は多くの現場で共有されているのではないでしょうか。

　こうした理解と現実のギャップの背景には、マーケティングを「市場環境に適応する活動」として捉えすぎている問題があります。神戸大学名誉教授であり日本マーケティング学会初代会長でもある石井淳蔵氏は、30年以上前に発表された著書『マーケティングの神話』（岩波書店、1993年）の中で、この点を鋭く指摘していました。

　石井氏は、優れたマーケティングがあたかも、調査によって発見された消費者欲望と製品能力を前提とした、合理的で整然としたプロセスによって実現されるかのように語られること自体が「神話」にすぎない、と述べました。

　現実の現場では、計画通りに進むことの方がむしろ少なく、試行錯誤や偶然の積み重ねの中で新しい価値が生み出されています。それにもかかわらず「正しい手順を踏めば成功する」という前提で考えてしまうと、現場のマーケターが経験する創造的な工夫や葛藤を見落としてしまいます。

「マーケティングにおける創造性」とは

　実際には、マーケティングとは、単に環境を理解してそれに合わせる仕事ではありません。むしろマーケティングは、顧客や社会といった外部環境との関わりの中で、まだ存在しない価値を創り出し、それを社会に広げていく仕事であり、本質的に創造的な活動であると言えます。

　今回の特集号は、この「創造する力」に多様な視点から向き合うものです。早稲田大学大学院の川上智子氏の論文で詳しく紹介されるように、創造性（creativity）は一般に、新規性（novelty）と有用性（usefulness）をともなうアイデア・成果を生み出す能力やプロセスです。創造性はこれまでも経営学の中で長く研究されてきたテーマであり、個人から、チームや組織へと研究の対象も広がってきました。

　ただし本特集では、こうした従来の枠組みにとどまらず、マーケティングの現場における創造性をより幅広い視点から捉え、「価値を生み出す学問」としてのマーケティングの現在地を考える手がかりにしたいと考えています。

　実際、価値創造にかかわるマーケティングの仕事には、新しい製品・サービスの開発はもちろんのこと、新たなポジショニングやコンセプトの実現、コミュニケーションの刷新や、取引関係の構築を通じた新たな顧客や協力者との関係作りといった、多岐にわたる実践が含まれます。そのため、本特集号に寄稿をいただいた4編の論文もまた、新規性の高いサービス提供による新市場創造、流通業者との関係の再構築による製品差別化、クリエイティブ活動の今日的状況、日常的な創造性を可能にする組織の仕組み、といった多彩なテーマについて、理論や事例をもとに考察を深める内容となっています。

次のページ
新しい市場はどのように生み出されるのか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
マーケター必読！論文のすすめ連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

吉田 満梨（ヨシダ マリ）

神戸大学大学院経営学研究科　教授

　神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了（博士・商学）、首都大学東京（現・東京都立大学）都市教養学部助教、立命館大学経営学部准教授、神戸大学大学院経営学研究科准教授を経て、2026年より現職。
　専門は、マーケティング論で、特に新しい製品市場の形成プロセスに関心を持つ。主要著...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/28 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50615

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  2. 2
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  3. 3
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  4. 4
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  5. 5
    「どうせ使いこなせない」からの脱却。丸井がKARTEで築いたリピート顧客比率二桁増と自走文化
  6. 6
    マーケターは「オペレーター」を卒業せよ！ AIに評価される会社と、されない会社の分岐点
  7. 7
    「攻めと挑戦のSNS」で事業貢献　ANAと講談社・VOCEが事例とともに語る運用設計と評価軸 NEW
  8. 8
    AI時代に見直す「信頼購買」の価値　再定義されるインフルエンサーマーケティングと効率型手法
  9. 9
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  10. 10
    「対抗策」を考えるほど競合の術中に…。AIで即実践できる「競合の戦略を解剖する3ステップ」 NEW
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  3. 3
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  6. 6
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  7. 7
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  8. 8
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  9. 9
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  10. 10
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化