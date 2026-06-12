AIネイティブ社会におけるクリエイティブの倫理と思想とは？「クリエイティブ・フォーラム2026」開催

日本広告学会は、2026年7月5日に、「クリエイティブ・フォーラム2026」を開催する。同フォーラムのテーマは「AIネイティブ社会におけるクリエイティブの倫理と思想」。誰もが作り手になれるAIネイティブ社会において、第一線の広告クリエイターが制作時に気を付けている姿勢や態度に焦点を当て、これからの広告業界に求められる「クリエイティブの倫理と思想」を深く議論する場だ。

生成AIが普及した「AIネイティブ社会」の到来により、クリエイティブを取り巻く環境は大きく変化した。広告制作にも自動化の波が押し寄せ、生成AIを使えばプロのクリエイターと外形的な判別がつかない制作物が作れる状況だ。結果、デジタルプラットフォーム上では虚偽や詐欺の広告が蔓延し、社会問題化するまでに至っている。

この状況により、広告業界に携わる者には、広告を作る時に抱く倫理観や美意識が問われるようになった。法令遵守だけでなく、表現が誰かを傷付けていないか。あるいは行き過ぎた自粛や萎縮をしていないか。さらに、海外では「アーティスト自らの意志」が問われ始めている。

日本広告学会は、この「制作する姿勢」が、今後プロと一般人との決定的な違いになると考え、今回のテーマを設定するに至った。講演では電通クリエイティブディレクターの橋口幸生氏、サイバーエージェントにてAI事業責任者を務める内藤貴仁氏らが登壇予定。

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