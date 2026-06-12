×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

AIネイティブ社会におけるクリエイティブの倫理と思想とは？「クリエイティブ・フォーラム2026」開催

　日本広告学会は、2026年7月5日に、「クリエイティブ・フォーラム2026」を開催する。同フォーラムのテーマは「AIネイティブ社会におけるクリエイティブの倫理と思想」。誰もが作り手になれるAIネイティブ社会において、第一線の広告クリエイターが制作時に気を付けている姿勢や態度に焦点を当て、これからの広告業界に求められる「クリエイティブの倫理と思想」を深く議論する場だ。

画像のクリックで「クリエイティブ・フォーラム2026」概要ページに移動します
画像から「クリエイティブ・フォーラム2026」概要ページに移動します

　生成AIが普及した「AIネイティブ社会」の到来により、クリエイティブを取り巻く環境は大きく変化した。広告制作にも自動化の波が押し寄せ、生成AIを使えばプロのクリエイターと外形的な判別がつかない制作物が作れる状況だ。結果、デジタルプラットフォーム上では虚偽や詐欺の広告が蔓延し、社会問題化するまでに至っている。

　この状況により、広告業界に携わる者には、広告を作る時に抱く倫理観や美意識が問われるようになった。法令遵守だけでなく、表現が誰かを傷付けていないか。あるいは行き過ぎた自粛や萎縮をしていないか。さらに、海外では「アーティスト自らの意志」が問われ始めている。

　日本広告学会は、この「制作する姿勢」が、今後プロと一般人との決定的な違いになると考え、今回のテーマを設定するに至った。講演では電通クリエイティブディレクターの橋口幸生氏、サイバーエージェントにてAI事業責任者を務める内藤貴仁氏らが登壇予定。

【イベント概要】
開催日時：2026年7月5日（日）10：30～16：00
開催場所：桜美林大学 新宿キャンパス　センテナリオホール（創新館本館3階）
※オンライン配信はありません。
申込締め切り：2026年6月26日（金）
参加対象者：日本広告学会会員、会員以外の広告・マーケティング関連の研究者・実務家
参加費：無料
お申込みは申込⽤グーグルフォームから

【関連記事】
マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査【全員にPDF抜粋版＆抽選でギフト券を贈呈】
電通ら、クリエイティブ供給サービス「AI For Growth Creative Lines」を開始
サイバーエージェント、「リードクリエイティブセンター NEW GREEN」を新設
アドウェイズ、「どの作品を広告塔にすべきか」をAIで予測する「MALOOKレコメンド」の運用を開始
ADK、クリエイティブコンサルティングサービス「ADK SCRUM Dr.」の提供を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/12 12:30 https://markezine.jp/news/detail/76945

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  2. 2
    客単価・来店数ともに向上！日本KFCがBrazeと挑む顧客起点のCRM戦略
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ NEW
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    いつだって分析は「問い」から始まる――AI時代のデータ活用で変わること・変わらないこと NEW
  6. 6
    「Too Good To Go」が創る新たな購買体験　フードロス削減と新規獲得を両立するブランド設計
  7. 7
    ミツカン「味ぽん」がテレビCMの刷新・放映2週間で追加投資を決断できた「注視データの組織活用」とは NEW
  8. 8
    「目立つ」から「最適化」へ。ダークモード広告の登場から読み解く広告クリエイティブの未来
  9. 9
    ロッテ「パイの実」が仕掛ける“沼化計画”　ロングセラーブランドを「推し活」の対象に変える体験設計
  10. 10
    戦略を実行できる組織へ。強み軸で成長・成果を最大化させる「マーケティング・マネジメント」とは
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  9. 9
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  10. 10
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制