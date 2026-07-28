味香り戦略研究所とマイボイスコム、味覚嗜好データと生活者データを融合したマーケティング基盤を提供開始

味香り戦略研究所とマイボイスコムは、味香り戦略研究所の嗜好性診断サービス「コレスキ」とマイボイスコムのAI分析ツール「CotoEL」を連携させた、新たなマーケティング基盤の提供を開始した。

同ソリューションは、味香り戦略研究所が持つ味覚データベースと嗜好性診断アルゴリズム、およびマイボイスコムが持つ生活者意識行動データを融合。購買結果の背景にある「おいしさの感じ方」や価値観まで可視化し、企業のマーケティングや商品開発における意思決定を支援する。

活用領域は、「商品開発」「商品企画」「店舗・メニューの最適化」「店頭レコメンド・販促」「広告・ターゲティング」の5分野。商品開発では未充足ニーズから概念を抽出後、AIペルソナによるバーチャルインタビューで検証できるため、試作前に有望な商品コンセプトを選定できる。

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