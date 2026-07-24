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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZineニュース

【9月開催】MarkeZine Day第一弾タイムテーブルを公開・参加受付スタート！

　2026年9月8日（火）～9日（水）に開催する「MarkeZine Day 2026 Autumn」のサイトがオープン、参加登録をスタートしました。この記事では、今回のイベントテーマやスピーカー情報をご紹介します。

「MarkeZine Day 2026 Autumn」サイトをオープンしました！

　こんにちは、MarkeZine編集部です。

　MarkeZineが春と秋の年に2回開催している大規模リアルイベント「MarkeZine Day」。次回、9月8日、9日に開催する「MarkeZine Day 2026 Autumn」の参加受付をスタートしました。

　「マーケティングの今を網羅する」のコンセプトのもと、今回も60以上のセッションを企画。2日間で業界のリアルな最前線を学ぶことができるイベントとなっています。

今回のイベントテーマの背景：キーワードは「RE-VISION」

　MarkeZine Day 2026 Autumnのイベントテーマは、「RE-VISION」です。

　日々流れてくるAX関連のニュース。時代の常識と言わんばかりに情報だけが先行し、
足元が見えなくなっている企業もいるのではないでしょうか。そんな中、今マーケターに求められているのは「マーケティングOS」そのものをRE-VISION（再定義）することだと考えます。

　本カンファレンスでは、60を超えるセッションを通じて、様々な角度からマーケティングのOSを見つめ直す「視点」を提供します。消費者を見つめ直す、戦略を見つめ直す、組織の在り方を見つめ直す、そしてマーケターの役割を見つめ直す。

　業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べる場として、マーケティングの今を知り社外のマーケターに刺激を受けられる場として、ぜひご活用いただければ嬉しいです。

MarkeZine Day公式スピーカーを一部ご紹介（順不同、敬略称）

TBWA HAKUHODO　細田高広

日本ハム　岡村香里

花王　小林達郎／杉本健／佐々木貴悠

ファミリーマート　南雲克明

北の達人コーポレーション　木下勝寿

カルビー　渡部さおり

カカクコム　小島塁

イオンリテール　田中香織

雪印メグミルク　千原隆／鈴木久美子

ファンケル　村岡健吾

パルコ　安藤彩子

300Bridge　藤原義昭

セブン銀行　村上陽祐

Mizkan Holdings／Mizkan／ZENB JAPAN　林太郎

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険　山下陽／佐野清貴

ゼルビア　上田武蔵

積水ハウス　イノベーション＆コミュニケーション　木田浩理

コレクシア／日本エビデンスベーストマーケティング研究機構　芹澤連

NTTドコモビジネス　戸松正剛

キヤノンマーケティングジャパン　水野恵介

村田製作所　岡部契治

GO　中西佑樹

AiKAGI　富家翔平

インサイトフォース　山口義宏

博報堂　酒井崇匡

suswork　田岡凌

ホットリンク　増岡宏紀

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング　千葉友範

コラントッテ　新貝賢二

TUISS DECOR　虻川稜太

パーソルホールディングス　繁田佳典

デコム　大松孝弘

経営者・著作家　小山竜央

国際実践心理学協会／法廷臨床心理学博士／ニューロマーケティングマスタートレーナー　遠藤貴則

他にもセッション多数！ タイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Autumn開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50予定
              9月9日（水）10:00～18:05予定（※両日ともに9:30受付開始）
              懇親会※参加無料・抽選 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
             〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料・事前予約制

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この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/07/24 09:00 https://markezine.jp/article/detail/77249

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