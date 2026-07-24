【9月開催】MarkeZine Day第一弾タイムテーブルを公開・参加受付スタート！

2026年9月8日（火）～9日（水）に開催する「MarkeZine Day 2026 Autumn」のサイトがオープン、参加登録をスタートしました。この記事では、今回のイベントテーマやスピーカー情報をご紹介します。

「MarkeZine Day 2026 Autumn」サイトをオープンしました！

こんにちは、MarkeZine編集部です。

MarkeZineが春と秋の年に2回開催している大規模リアルイベント「MarkeZine Day」。次回、9月8日、9日に開催する「MarkeZine Day 2026 Autumn」の参加受付をスタートしました。

「マーケティングの今を網羅する」のコンセプトのもと、今回も60以上のセッションを企画。2日間で業界のリアルな最前線を学ぶことができるイベントとなっています。

今回のイベントテーマの背景：キーワードは「RE-VISION」

MarkeZine Day 2026 Autumnのイベントテーマは、「RE-VISION」です。

日々流れてくるAX関連のニュース。時代の常識と言わんばかりに情報だけが先行し、

足元が見えなくなっている企業もいるのではないでしょうか。そんな中、今マーケターに求められているのは「マーケティングOS」そのものをRE-VISION（再定義）することだと考えます。

本カンファレンスでは、60を超えるセッションを通じて、様々な角度からマーケティングのOSを見つめ直す「視点」を提供します。消費者を見つめ直す、戦略を見つめ直す、組織の在り方を見つめ直す、そしてマーケターの役割を見つめ直す。

業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べる場として、マーケティングの今を知り社外のマーケターに刺激を受けられる場として、ぜひご活用いただければ嬉しいです。

MarkeZine Day公式スピーカーを一部ご紹介（順不同、敬略称）

TBWA HAKUHODO 細田高広 日本ハム 岡村香里 花王 小林達郎／杉本健／佐々木貴悠 ファミリーマート 南雲克明 北の達人コーポレーション 木下勝寿 カルビー 渡部さおり カカクコム 小島塁 イオンリテール 田中香織 雪印メグミルク 千原隆／鈴木久美子 ファンケル 村岡健吾 パルコ 安藤彩子 300Bridge 藤原義昭 セブン銀行 村上陽祐 Mizkan Holdings／Mizkan／ZENB JAPAN 林太郎 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 山下陽／佐野清貴 ゼルビア 上田武蔵 積水ハウス イノベーション＆コミュニケーション 木田浩理 コレクシア／日本エビデンスベーストマーケティング研究機構 芹澤連 NTTドコモビジネス 戸松正剛 キヤノンマーケティングジャパン 水野恵介 村田製作所 岡部契治 GO 中西佑樹 AiKAGI 富家翔平 インサイトフォース 山口義宏 博報堂 酒井崇匡 suswork 田岡凌 ホットリンク 増岡宏紀 EY ストラテジー・アンド・コンサルティング 千葉友範 コラントッテ 新貝賢二 TUISS DECOR 虻川稜太 パーソルホールディングス 繁田佳典 デコム 大松孝弘 経営者・著作家 小山竜央 国際実践心理学協会／法廷臨床心理学博士／ニューロマーケティングマスタートレーナー 遠藤貴則

MarkeZine Day 2026 Autumn開催概要

・日時：2026年9月8日（火）10:00～18:50予定

9月9日（水）10:00～18:05予定（※両日ともに9:30受付開始）

懇親会※参加無料・抽選 18:20～19:50予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料・事前予約制