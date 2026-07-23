×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通デジタル、AI時代に対応する「次世代オウンドメディア戦略・構築支援」の提供を開始

　電通デジタルは、AI時代における企業のWebサイト・アプリ・AIエージェントなどのオウンドメディアを対象に、戦略策定から構築まで統合支援するサービス「次世代オウンドメディア戦略・構築支援」の提供を開始した。

　生成AIや検索エンジンのAI要約機能の普及により生活者の情報収集行動が変化する中、オウンドメディアには個別施策にとどまらない統合戦略が不可欠となる背景を受け、同サービスでは電通デジタルが提唱する「AI接点におけるトリプルメディアの再整理」の考え方に基づき具体化から構築までを一気通貫で支援。AI時代に対応した統合的なオウンドメディア戦略の策定を通じて、企業の課題や顧客接点に応じたより良い顧客体験の設計・改善をサポートしていく。

　戦略策定においては、具体的に以下の「6つの主要論点」を軸としたアプローチを展開する。今後はこれらを軸に、企業の課題に応じたあるべき姿の定義から運用体制の整備までの伴走支援、GEO（生成エンジン最適化）コンサルティング、独自のAIエージェントの企画・構築の3領域で総合的に対応し、顧客体験の設計や改善を支援する。

【価値を届ける】

1．オウンドメディア戦略：AI検索・生成AI・アプリ・有人接点など多様な顧客接点の中で、オウンドメディアの役割を再定義。誰に、どんな価値を、どう届けるかを明確にし、事業成果につなげる。

2．コンテンツアセット設計：整備すべき公式情報や新たに開発すべき情報を明確化。コンテンツを記事単体ではなく、再利用・検索しやすい形で構造化し、人とAIの双方が使える知識資産として整える。

3．体験・機能：顧客の状況に応じて最適な体験を設計し、意思決定を後押しする。AIが情報探索・比較・提案を支援し、必要に応じて有人接点へつなぐ導線を整える。

4．コンテンツ創成・運用：あらゆる顧客接点からのデータ収集、ニーズ分析、コンテンツ制作、複数チャネルへの配信、フィードバック回収といった一連のサイクルを整え、AIを活用しながら、コンテンツを創り続ける体制と仕組みを整える。

【仕組みを支える】

5．AIガバナンス：AIや人が安心して情報を活用できるよう、正確性・鮮度・権利・ブランド適合性などを継続的に管理。公開後の更新や再利用も含めて、コンテンツの信頼性を保つ。

6．システム基盤：CMS（コンテンツ管理システム）・DAM（デジタルアセット管理）・CDP（顧客データ基盤）・AI基盤などを連携し、コンテンツ資産を統合管理。各チャネルやAIが同じ情報を安全に参照・活用できる環境を整える。

【関連記事】
電通デジタル、バーチャルヒューマンを活用したAIオウンドメディアの実証実験を開始
クラスター、オウンドメディア「メタバースビズニュース」を開設　同社法人ビジネスの最前線を紹介
イノベーター・ジャパン、BtoB企業向けオウンドメディアプラットフォームBizArenaをリリース
WACUL、オウンドメディア構築プランをリリース　構築から運用までをサポート
インフォバーンと電通PRC、「伝わるオウンドメディア」構築と運用を支援

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/23 12:15 https://markezine.jp/news/detail/77235

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因 NEW
  2. 2
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  3. 3
    ワークマン公式アプリはなぜ「待望」だったのか？ AppApeAward受賞と「顧客シーン起点」の思想
  4. 4
    止まらない「物価高」──意識と購買データから読み解く、インフレ局面の生活者の行動実態 NEW
  5. 5
    顧客獲得コスト高騰をAIで打破する。LINEミニアプリが導くLTV最大化の最新事例 NEW
  6. 6
    未来の種は生活者の中にある。博報堂生活総研 所長に聞く、AI時代のマーケターが向き合うべき変化の兆し NEW
  7. 7
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  8. 8
    キャンディ・グミ市場を牽引し続けるカンロ、20年の事業成長を支えるマーケティングの歩みとチャレンジ NEW
  9. 9
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  10. 10
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  2. 2
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  3. 3
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  10. 10
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化