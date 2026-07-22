×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine20周年特別企画

キャンディ・グミ市場を牽引し続けるカンロ、20年の事業成長を支えるマーケティングの歩みとチャレンジ

2006年に創刊したマーケティング専門メディア「MarkeZine」は、2026年5月に20周年を迎えました。この20年でメディア環境や生活者の価値観、およびビジネスの前提は驚くべきスピードで変化し続けました。市場を牽引する企業はこの変化にどう対応してきたのか？本記事では、カンロ株式会社 マーケティング本部副本部長の木本康之氏に、これまでのカンロの歩みや市場の変化と、これからのチャレンジについて話を聞きました。

人も事業も基軸はぶらさず、挑戦を続けた20年

──直近20年の歩みを振り返り、カンロの事業において変わったことや、変わらず大切にされてきたことは何でしょうか。

　この20年で最も大きく変わったのは、企業ブランディングの強化です。2017年のCI変更や2022年の企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ大きくなる。」の策定を経てパーパスドリブン経営を推進し、ファンベース軸のマーケティングを実施しています。

カンロ株式会社 マーケティング本部副本部長　木本 康之氏
カンロ株式会社 マーケティング本部副本部長　木本 康之氏
異業種での営業を経てカンロに入社。営業を3年間経験した後、開発・マーケティング部門へ異動。以降25年間にわたり開発・マーケティング業務に従事する。2019年より「ピュレグミ」や「カンデミーナ」のブランドマネージャーを務め、2024年より現職（2025年までブランドマネージャーを兼任）。現在は事業全体のマーケティング戦略およびブランドの統括管理を担う。

　また、コア事業となるスーパーやコンビニを中心としたキャンディ・グミの製造販売を維持しつつ、直営店「ヒトツブカンロ」やECサイト「Kanro POCKeT（カンロポケット）」、グローバル事業、IP事業などチャネルや事業領域の拡大にも注力しています。

　 一方で変わらないのは、キャンディ・グミというコア事業に絞り込んでブレなかったこと、そしてメーカーとしての「ものづくりの誠実さ」です。クレド（行動指針）である「創意工夫」「信義誠実」「百万一心」が企業活動の根幹にあり続けています。

カンロ展開ブランド
カンロ展開ブランド

時代に合わせたマーケティングミックス施策を推進、売上伸長へ

──この20年で生活者を取り巻く環境も大きく変化しました。変化に応じて広告・コミュニケーション施策をどのように変化させてきましたか。

　この20年で健康志向や節約・プチ贅沢の二極化、デジタルへの媒体変化など様々な変化がありましたが、当社にとって最大の転換点は、「コロナ禍」でした。外出自粛によって通勤やオフィスでの消費シーンが消え、2020年のキャンディ・グミ市場は一時期激減したのです。しかし2021年から、在宅ワークでの小腹満たしとして、比較的ヘルシーなイメージがある菓子のグミが選ばれるようになりました。さらに味や食感、パッケージデザインの多様性によりSNSでも話題化・拡散され、グミ市場は伸長を続けてきました。また、予防・健康意識の高まりを背景に、のど飴を中心に飴市場も急速に回復へと転じました。

2025年には「健康のど飴」の“いたわり”メッセージを展開
2025年には「健康のど飴」の“いたわり”メッセージを展開

　この変化のなかで、私たちはブランド戦略をゼロから再構築しました。たとえば「ピュレグミ」は、もともと「おしゃれ可愛い」イメージから10～20代を中心に支持されていましたが、すっぱさゆえに幼少期のお子さんを持つ親子層からは敬遠されがちでした。そこで、おうち時間の親子コミュニケーション需要に向けて、すっぱさを控えめにした「ピュレリング」を投入。さらに、プチ贅沢志向に対してはセンタージュレ入りの「ピュレグミプレミアム」を、健康志向には機能性を持つ「ピュレサプリ」「ピュレスライス」を展開し、ライフスタイルの変化に寄り添うブランドの拡張を実施しました。

画像左：ピュレグミプレミアム、画像右：ピュレリング
画像左：ピュレグミプレミアム、画像右：ピュレリング

　コミュニケーション施策自体が、マス中心からWeb・SNSへのシフトが進んでいます。カンロでも直近ではマス・Web・店頭を連動させた、複合的なプロモーションミックス施策を推進しています。これにより、ピュレグミを中心にブランドの売上を大きく伸ばす成果につながっています。

「カンロ」が好きへ、企業ブランドのCX向上を目指す

──これからの時代に向けて、カンロが挑戦したいことをお聞かせください。

　現在の課題は、商品認知と企業認知のギャップです。「ピュレグミ」や「金のミルク」といった商品ブランドの認知度は非常に高いものの、「カンロが作っている」という企業ブランドに結びついていないという調査結果が出ています。だからこそ、今後は個々の施策をバラバラに行うのではなく、ファンベース軸でカンロとして統合的なCX戦略を推進し、「カンロ株式会社」そのもののファンを醸成して企業価値を高めていきます。

　また、私たちマーケティング本部自体の仕事の質の向上も不可欠です。激しい変化をキャッチアップするため、AI活用はもちろん、「自分たちの力で解決する」という内製的な文化から一歩脱却し、外部の知見を活かしていく体制を強化しています。

　さらに、昨今の原材料価格の高騰も無視できない問題です。安売りでボリュームを追うのではなく、2019年から掲げている「顧客起点」での「ブランド基軸経営」をさらに進め、主力ブランドをより価値の高いものへとシフトさせる「高価値化」を提案することで、持続的な成長と拡大に挑戦していきます。

──カンロの次の20年も楽しみです。ありがとうございました！

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine20周年特別企画連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/22 08:00 https://markezine.jp/article/detail/77046

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  2. 2
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像 NEW
  3. 3
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  4. 4
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  5. 5
    ChatGPT広告、Google検索再構築、AIエージェント買付…主導権は誰の手に【26年Q2総括】
  6. 6
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  7. 7
    年商200億円を突破。日本でのポジションを確立した「辛ラーメン」に聞くブランディング戦略
  8. 8
    マッシュがアプリ刷新で導いた“最適解”。TENCOで実現した多様なユーザーに寄り添う“発見体験”
  9. 9
    味の素「ピュアセレクト マヨネーズ」が追求する独自価値と、30周年の節目に挑む「新たな味わい」とは
  10. 10
    広告で「遊ぶ」新たなブランド体験の設計。米国ゲーム会社の新事業から考えるマーケティングの未来
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  9. 9
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  10. 10
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”