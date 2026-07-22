×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

CommerceZineニュース

ブックオフ、旅アト消費を促すOMO施策をBuyeeと開始　秋葉原、新宿、池袋、横浜で実施

　BEENOSグループで海外向け購入サポートサービス「Buyee」を運営するtensoは、訪日外国人観光客の実店舗体験を帰国後の越境EC購入へつなげるOMO施策を提供する。第1弾としてブックオフコーポレーションと連携し、店舗を起点としたOMOポップアップの展開を開始した。

　背景には、訪日客数が高水準で推移する中、国内での購買体験が海外の新規顧客を獲得する重要な接点となっている点がある。tensoの調査では、海外ユーザーの35.4％が訪日中に知った商品を帰国後に越境ECで購入した経験を持つ一方、未経験者のうち28.8％が「越境ECで購入できるか不明」、14.9％が「未対応だった」と答えており、導線不足による機会損失が課題となっていた。

　BOOKOFFは、アニメグッズやホビー、ゲーム、トレカなど海外ユーザーの関心が高い様々なジャンルを扱う。これらは店頭で直接出会うことで購入意欲が高まりやすい一方、リユース品特有の品質や信頼性への不安が生じやすい。訪日客が多く集まるBOOKOFF 秋葉原駅前店、BOOKOFF PLUS 新宿駅西口店、BOOKOFF 池袋サンシャイン60通り店、BOOKOFF 横浜ビブレ店の4店舗を「商品との出会いと信頼形成の場」と位置づけ、案内チラシからBuyee上の特設ページへ誘導することで、旅アトにおける持続的な商品購入につなげる。

【関連記事】
Buyee、真贋鑑定オプションの対象カテゴリをストリートファッション類、スニーカー、トレカにまで拡大
エレコムダイレクトショップが米国進出・グローバル展開強化のため「Buyee Connect」を採用
BuyeeとBUYMAが連携　国外発送支援で日本向け販売商品を海外ユーザーに対しても販売可能に
AnyMind、中国SNS「RED（小紅書）」を活用した日本ブランド向け越境EC支援を本格展開
NEとCafe24、越境ECで業務提携　ネクストエンジンとCafe24 PROの連携アプリを開発

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/22 07:30 https://markezine.jp/news/detail/77231

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術 NEW
  2. 2
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  3. 3
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード
  4. 4
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  5. 5
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  6. 6
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く
  7. 7
    フェリシモの顧客体験設計に学ぶ、顧客の感情を守るために必要な考え方と施策
  8. 8
    【イベント終了】アルペン、ビームスなど登壇！ECzine Dayオンラインで開催
  9. 9
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  10. 10
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  3. 3
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  4. 4
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  5. 5
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  6. 6
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  7. 7
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  8. 8
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  9. 9
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  10. 10
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃