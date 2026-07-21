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CommerceZineニュース

JAL、公式予約サイトを約6年ぶりにリニューアル　使いやすく目的別に再構成

　JALは、公式予約サイトを7月16日より順次リニューアルする。日本地区および海外地区（日本語）サイトのトップや主要ページからリニューアルを開始し、海外地区（英語・多言語）サイトや国際線予約ページなど、段階的に刷新を進める。訪日外国人旅行者数が年間4,200万人を突破したことによる顧客ニーズの多様化や、Webサイトの使いやすさに関する要望に対応するため、約6年ぶりの刷新となる。

リニューアル前（左）、リニューアル後（右）

　今回のリニューアルでは、サイトトップからの接続メニューを「新規予約・予約管理・搭乗準備」といった目的別に再構成し、各メニューから進む先の情報を事前に一覧で確認できる仕様に変更する。さらに、2026年4月に全面刷新したJALアプリとWebサイトのデザインや操作性を統一することで、どちらの環境からでも一貫した使い勝手を確保する。

　また、言語ごとに異なっていた情報量や内容の偏りを解消するため、日本語や英語と同様の充実度で多言語ページの翻訳を順次進める。加えて、サービスを具体的にイメージできるようページ構成を見直し、旅のシーンに寄り添う「機内・ラウンジ体験」メニューや、日本地区向けに日常生活におけるマイルの活用方法を案内する「マイルをためる・つかう」メニューを新設する。

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2026/07/21 07:30 https://markezine.jp/news/detail/77218

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