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ファミリーマート、Amazonで「ファミペイデジタルクーポン」を提供開始

　ファミリーマートは、2026年9月に迎える創立45周年にあわせた「いちばんチャレンジ」を合言葉とする活動の一環として、店頭で対象商品の引き換えに利用できる「ファミペイデジタルクーポン」の販売をAmazonで開始した。

　同デジタルクーポンは、Amazonの顧客層へアプローチすることで実店舗への来店機会を創出するとともに、ECサイトと店舗を連携させた買い物環境の構築を目指す取り組みである。今後は対象商品のラインアップを拡大していく予定だ。

【購入・利用フロー】（1）Amazonで購入 → （2）アプリにコード入力 → （3）引き換え完了（店頭受取）

　購入の際は、Amazonでの決済後にメールで届くチケット引換用のギフトコードを、専用サイトおよび「ファミペイ」アプリに入力して引換券を獲得する。その後、店頭でアプリ内のバーコードを提示して対象商品を1本ずつ引き換える仕組みである。同アプリを所持していない場合は事前のダウンロードが必要となる他、一部店舗では対象商品の取り扱いがないこともある。

　サービス開始の第1弾として「サントリー 伊右衛門 特茶」および「サントリー 伊右衛門 特茶ジャスミン」（各500ml）の8本分を、特別価格のデジタルクーポンとして数量限定で販売する。Amazonでの販売期間は7月16日から8月28日までで、ギフトコードの有効期限は9月29日まで、クーポン利用期限は9月30日までとなる。なお、予定数量に達し次第、早期に販売を終了する。

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