開催間近！オルビスCDO、元三越伊勢丹代表が語るECの未来【Think Commerce 2026】

Xmakerは2026年7月24日（金）13時から、EC・ブランド事業者向けカンファレンス「Think Commerce 2026」を大崎ブライトコアホールで開催する。

同カンファレンスは、ブランドEC事業者にとって実用的な学びを提供することを重視して設計され、当日は計6つのセッションと交流会が予定されている。登壇者には、元三越伊勢丹代表で現在はSBI地方創生クリエイターズ代表取締役社長の大西洋氏や、オルビスCDOでありforest CMO・RESORT代表の石川森生氏など、各分野の第一線で活躍する人物が名を連ねる。

なお、当日のオンライン配信およびアーカイブ配信の実施予定はなく、申込多数の場合は抽選となる。最新のセッション内容や登壇者、申し込み詳細はイベント公式サイトで確認できる。

注目のセッション

13:40～

「ユニットエコノミクス実現のための事業構造化とwith AI」

オルビス CDO／forest CMO／RESORT CEO 石川 森生氏

Xmaker 代表取締役 小沢 勲男氏

「ユニットエコノミクス実現のための事業構造化とwith AI」 オルビス CDO／forest CMO／RESORT CEO 石川 森生氏 Xmaker 代表取締役 小沢 勲男氏 14:50～

「圧倒的なカテゴリートップになるためのWebマーケ戦略」

日本トレカセンター growth部 マネージャー 原田 空氏

「圧倒的なカテゴリートップになるためのWebマーケ戦略」 日本トレカセンター growth部 マネージャー 原田 空氏 15:20～

「次世代D2Cの展望 顧客視点の商品開発と成長の分岐点とは？」

ジェネリック化粧品 代表取締役 新津 和也氏

株式会社Oxxx 代表取締役 黒瀬 優作氏

16:30～

「日本発ブランドの未来について」

SBI地方創生クリエイターズ 代表取締役社長 大西 洋氏

開催概要

イベント名：Think Commerce 2026

日時： 2026年7月24日（金）13:00〜19:00

開催方法：オフライン開催

会場：大崎ブライトコアホール（〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5−15 大崎ブライトコア 3階）

※JR大崎駅 北改札 徒歩3分

参加費：メーカーは無料、支援会社およびツールベンダーは50,000円（税抜）／名

定員数：300名（事前申込制）

主催：株式会社Xmaker

共催：株式会社LeanGo／スタークス株式会社

※詳細・お申し込みはイベント公式サイトから