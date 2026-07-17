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CommerceZineニュース（AD）

開催間近！オルビスCDO、元三越伊勢丹代表が語るECの未来【Think Commerce 2026】

　Xmakerは2026年7月24日（金）13時から、EC・ブランド事業者向けカンファレンス「Think Commerce 2026」を大崎ブライトコアホールで開催する。

イベントキービジュアル

　同カンファレンスは、ブランドEC事業者にとって実用的な学びを提供することを重視して設計され、当日は計6つのセッションと交流会が予定されている。登壇者には、元三越伊勢丹代表で現在はSBI地方創生クリエイターズ代表取締役社長の大西洋氏や、オルビスCDOでありforest CMO・RESORT代表の石川森生氏など、各分野の第一線で活躍する人物が名を連ねる。

　なお、当日のオンライン配信およびアーカイブ配信の実施予定はなく、申込多数の場合は抽選となる。最新のセッション内容や登壇者、申し込み詳細はイベント公式サイトで確認できる。

注目のセッション

  • 13:40～
    「ユニットエコノミクス実現のための事業構造化とwith AI」
    オルビス　CDO／forest　CMO／RESORT　CEO　石川 森生氏
     Xmaker　代表取締役　小沢 勲男氏
  • 14:50～
    「圧倒的なカテゴリートップになるためのWebマーケ戦略」
    日本トレカセンター　growth部 マネージャー　原田 空氏

  • 15:20～
    「次世代D2Cの展望 顧客視点の商品開発と成長の分岐点とは？」
    ジェネリック化粧品　代表取締役　新津 和也氏
    株式会社Oxxx　代表取締役　黒瀬 優作氏

  • 16:30～
    「日本発ブランドの未来について」
    SBI地方創生クリエイターズ　代表取締役社長　大西 洋氏

開催概要

イベント名：Think Commerce 2026

日時： 2026年7月24日（金）13:00〜19:00
開催方法：オフライン開催
会場：大崎ブライトコアホール（〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5−15 大崎ブライトコア 3階）
※JR大崎駅 北改札 徒歩3分
参加費：メーカーは無料、支援会社およびツールベンダーは50,000円（税抜）／名
定員数：300名（事前申込制）
主催：株式会社Xmaker
共催：株式会社LeanGo／スタークス株式会社

※詳細・お申し込みはイベント公式サイトから

【備考】
・セッションはオフライン開催で、当日のオンライン配信及びアーカイブ配信は実施なし
・参加人数多数の場合は抽選となる場合あり
・開催時間についてはセッションと懇親会を含む時間を記載したもの
・ツールベンダー・広告代理店・支援事業者はお申し込み後ご請求書での支払い

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CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

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2026/07/17 08:00 https://markezine.jp/news/detail/77200

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