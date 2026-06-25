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ECビジネス・スタンダードの再定義

「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術

　ECビジネスのスタンダードを整理し直して、WHY・WHAT・WHOの議論を深める本連載。前回は、F1商品（初回商品）を「獲得のフック」からLTVを左右する「入口体験」へと再定義する重要性を解説しました。第8回となる今回は、F1商品の購入・使用体験をいかにして「F2転換」へと繋げるかという実務設計に焦点を当てます。商品開発や編集の指針に加え、同梱物からCRMまで含めた顧客の体験全体をいかに設計すべきか。初回購入を「点の成果」で終わらせず、ブランドの記憶として定着させるための投資とコミュニケーションの要所を紐解きます。

ブランドとの「最初の体験」であるF1商品、どう設計する？

　ECグロース支援を行うPALAの兒嶋仁視です。ECビジネスのスタンダードを整理し直して、WHY・WHAT・WHOの議論をしていく連載の第8回です。

　前回の記事では、F1商品（初回商品）を「最初に買われやすい商品」ではなく、LTVや限界CPAを左右する入口体験として捉える必要がある、と解説しました。

　F1商品は、顧客にとっては、そのブランドを初めて体験する接点です。ブランドにとっては、F2転換、LTV、広告投資効率を左右する起点になります。

　では、そのF1商品はどのように設計すればよいのでしょうか。

　今回は、F1商品の作り方と、初回購入後にF2転換へつなげるための実務設計について整理していきます。そして、F1商品の「作り方」という表面的なHow toにとどまらず、顧客がリピートに至るまでの「入口体験作りのロードマップ」を紐解いていきます。

F1商品の設計は「開発」と「編集」に分かれる

　F1商品を設計する際、大きく分けると「新たに開発する」「既存商品をF1商品として編集する」の2つの戦略が選択できます。

　1つ目の方法は、WHO（ターゲット）の課題から逆算して新たなF1商品を開発するという戦略です。

　ブランドや商品をこれから作る場合は、「誰の、どのような課題を、どうやって解決するのか」から考える必要があります。

　自社が持っている技術、原料、製造方法、販売チャネル、顧客理解などを棚卸ししたうえで、どの顧客のどの課題に対して、最も強い価値を提供できるのかを考えます。

　ここで重要なのは、作れるものから考えないことです。もちろん、自社のリソースを活かすことは大切です。しかし「作れるから作る」だけでは、顧客にとって買う理由が弱くなります。

　商品が選ばれるためには、顧客側から見たわかりやすい課題や欲求に接続していることが重要です。誰のための商品なのか。どんな場面で必要になるのか。なぜ今買うべきなのか。

　このあたりが明確でない商品は、広告やLPで説明を重ねても、なかなか初回購入につながりません。

　2つ目は、「既存商品をF1商品として編集する」戦略です。すでに主力商品やリピートされている商品がある場合、必ずしも新商品を開発する必要はありません。

　既存商品の良さを、初回顧客が最短で理解できる形に編集するだけでも、F1商品として機能することがあります。次のページでは、既存商品をF1商品として編集する際のポイントを解説します。

次のページ
既存商品をF1商品として機能させる具体策を紹介

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この記事の著者

兒嶋 仁視（コジマ ヒトミ）

PALA株式会社 代表取締役

　大手日用品メーカーにて、健康食品・化粧品のEC事業を統括。その後、クラフトチョコレートブランドにてEC責任者を務め、2025年7月にPALA株式会社を設立。

　現在は、D2Cブランド、大手日用品、アパレルブランドなど、複数の企業のECやブランド立ち上げを支援中。事業戦...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/25 09:00 https://markezine.jp/article/detail/76980

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