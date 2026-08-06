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CommerceZineニュース

「楽天ペイ」、圏外や電波が弱い時でも支払い可能に

　楽天ペイメントは、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、対象店舗での「オフラインコード払い」の提供を順次開始することを発表した。iOS版アプリでは提供を開始しており、Android版アプリでは2026年秋頃より提供を開始する予定である。

　同機能は、電波が弱い時や通信障害時など通信状態が悪い状況においてもコード決済を可能とするものである。支払い方法はコード表示となり、決済元として楽天ペイ残高や楽天カードなどのクレジットカード、楽天ポイントが利用できる。なお、一部の対象店舗やサービスでは対象外となる支払い方法が存在する。

「楽天ペイ」アプリにおいて、「オフラインコード払い」で支払う際のイメージ

　通信状態が悪い場合、アプリのホーム画面に表示される案内をタップし、画面下の「お支払い画面を表示する」を選択すると支払い画面が表示される。店舗側がコードを読み取ることで決済が完了する。

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2026/08/06 14:47 https://markezine.jp/news/detail/77348

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