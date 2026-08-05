「ecforce AI」、外部AIツールからの連携に対応する「MCP接続機能」を提供開始

SUPER STUDIOは、コマース事業向けAIエージェント「ecforce AI」において、AIと外部ツールやデータを連携する標準仕様であるMCP（Model Context Protocol）に対応した外部AIツールから、「ecforce」や「ecforce AIdp」、「ecforce bi」、「ecforce ma」の機能を利用できる「MCP接続機能」の提供を開始した。これによりコマース事業者は、日常的に利用する外部AIツールから「ecforce」のデータ参照や操作を行えるようになる。

近年、「Cursor」や「Claude Code」などの外部AIツールを業務活用する動きが広がり、使い慣れた環境から自社データを操作したいニーズが高まっていた。一方、従来の「ecforce AI」が提供するMCPツールは独自のチャット画面でのみ利用可能だったため、外部AIツール利用時の画面切り替えや、制作したLPテンプレートのコピー＆ペースト作業などの課題が存在していた。

外部AIツール接続時のecforce AIサインイン画面

「MCP接続機能」では、外部AIツールから受注・商品情報の確認、分析、配信設定の他、作成したコードを直接「ecforce」のLPテンプレートへ反映できる。対応ツールは「ChatGPTアプリ（Codex）」「Claude Code」「Cursor」となる。接続時には、外部ツールへIDやパスワードを共有せずにアクセス権限を付与するOAuthを用い、サインインと設定された権限の範囲内で利用する仕組みとなっている。同機能は「ecforce AI」有償版の契約事業者が対象となる。