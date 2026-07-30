×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

ECビジネス・スタンダードの再定義

ECのKPIで一喜一憂しない方法〜月次・週次・日次の正しい役割分担〜

　「毎日すべての数字をチェックしているのに意思決定が遅れる……」そんな悩みを抱えるEC担当者は少なくありません。PALAの兒嶋仁視氏が、ECビジネスのスタンダードを整理し直す連載の第9回となる本記事では、KPIを「重要度」ではなく「変化の速度」で整理し、月次・週次・日次で役割分担する運用設計を解説します。LTVやCPAを適切なタイミングで追う仕組みを作り、現場の改善スピードを劇的に高めましょう。

ECのKPIは「変化の速度」で見る

　ECグロース支援を行うPALA株式会社の兒嶋仁視です。ECビジネスのスタンダードを整理し直し、WHY・WHAT・WHOの議論を深めていく連載の第9回をお届けします。

　前回までは、新規獲得における「入口商品」の考え方を整理してきました。どの商品を入口にするかは、広告効率だけでなく、その後のリピート率やLTVにも大きく影響します。

　ただし、入口商品や施策を正しく設計した後に重要となるのが、日々の運用プロセスです。

　EC運用では、広告、CRM、商品、在庫、サイト改善など、数多くの施策が同時に動きます。成果を正しく判断するためにはKPIの追尾が不可欠ですが、現場でよく起きるのが「すべての数字を同じリズムで追ってしまう」という失敗です。

　売上、CPA、CVR、F2転換率、LTV、定期継続率、在庫、アクセス数……。どれも重要な数値であることに違いはありません。しかし、「重要だから」といってすべてを毎日確認する必要はないのです。ECのKPI管理で最も大切なのは、数値の重要度だけでなく「変化の速度」によって見る頻度を分けることです。

「動きやすい数字」と「動きにくい数字」を切り分ける

　ECで追うべき数字は、大きく二つの性質に分かれます。

  • 日々大きく動く数字（高頻度で変動）
    売上、アクセス数、広告費、CPA、CVR、在庫数など。
    広告配信の強弱、キャンペーン、メルマガ・SNS発信、外部要因によって日々大きく揺れ動きます。
  • 日々では大きく動かない数字（中長期で変動）
    LTV、F2転換率、定期継続率、顧客構造、P/L全体の収益性など。
    一定の母数や期間が積み上がって初めて、傾向や成果として表れる数字です。

　この二つを同じ時間軸で見始めてしまうと、判断を誤りやすくなります。

　たとえば、LTVのような平均値を毎日追いかけて一喜一憂しても意味はありません。逆に、広告の配信ミスや在庫切れといった異常値を月次で振り返っていては対応が遅すぎます

　つまり、KPI管理において重要なのは「何を見るか」だけではありません。

　「いつ見るか」「どの頻度で見るか」「その数字を見て何を判断するのか」までをセットで設計する必要があります。

　具体的には、ECのKPI管理は「月次」「週次」「日次」の3つのレイヤーに分けて整理するのがベストです。

次のページ
【月次KPI】事業構造の健全性を見る——日々のノイズに惑わされない

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
ECビジネス・スタンダードの再定義連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

兒嶋 仁視（コジマ ヒトミ）

PALA株式会社 代表取締役

　大手日用品メーカーにて、健康食品・化粧品のEC事業を統括。その後、クラフトチョコレートブランドにてEC責任者を務め、2025年7月にPALA株式会社を設立。

　現在は、D2Cブランド、大手日用品、アパレルブランドなど、複数の企業のECやブランド立ち上げを支援中。事業戦...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/30 08:30 https://markezine.jp/article/detail/77248

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略
  2. 2
    「なぜ売れた？」を逃さない。ユナイテッドアローズが挑む、現場の声を“良質に”収集する店舗AX NEW
  3. 3
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  4. 4
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  5. 5
    リアルなAIエージェントの現在地は　Notion・Shopify・チャネルトークら注目ITが集結
  6. 6
    松屋がTikTokの上半期ヒットアイテム部門賞に。出店3ヵ月目で月商8,500万円達成のEC戦略
  7. 7
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード
  8. 8
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  9. 9
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  10. 10
    「ECモールの売上1億円を失ってでも自社ECを選んだ」もちはだが実践する、ファン戦略
  1. 1
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略
  2. 2
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  3. 3
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  4. 4
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  5. 5
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  6. 6
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  7. 7
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  8. 8
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  9. 9
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く
  10. 10
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード