Asobica、販促キャンペーンをファン育成・購買につなげるプロモーション基盤を提供

顧客データプラットフォーム「coorum（コーラム）」を提供するAsobicaは2026年7月23日、キャンペーン運用、イベント管理、ロイヤルティプログラムの機能を1つの基盤に統合したプロモーション基盤「coorum promotion（コーラムプロモーション）」の提供を開始したと発表した。単発の販促キャンペーンで得た顧客データを、継続的な関係構築や購買につなげることを目的とする。

「coorum promotion」は、キャンペーン運用、イベント管理、ロイヤルティプログラムの3つの機能を1つの基盤に統合したプロモーション基盤である。応募者の会員化や顧客データの収集に関する機能を備え、継続的な顧客接点の構築を可能にする。

Asobicaは、新規顧客獲得競争の激化や広告費の高騰を背景に、企業のマーケティング指標がLTV（顧客生涯価値）を重視する方向に変化していると説明する。一方、従来の販促キャンペーンは単発施策にとどまり、獲得した顧客データがファン育成に接続されていない課題があったとしている。「coorum promotion」は、キャンペーン応募者の声や購買データを収集し、継続的な顧客接点の構築につなげることを目指す。

主な機能

従来のプロモーションと「coorum promotion」導入後における顧客層への対応の違い

第一に、キャンペーン応募者を会員として継続的にアプローチできる機能を備える。マイページやポイント、バッジ等の機能を通じて、応募履歴の確認や再訪を促す仕組みを提供する。

第二に、キャンペーンページやフォーム、応募規約、応募者データなど販促施策に関する情報を一元管理できる。応募者データはCSVで出力でき、蓄積したデータは管理画面のダッシュボードで確認できるほか、AIを用いた分析にも活用できるとしている。

第三に、顧客層を特定した上で販促施策を展開する機能を備える。育成が難しい層やコアファン層などを識別し、層ごとに異なる施策を実施できるとしている。

先行導入企業として、北陸製菓とフレスタの名が挙がっている。

北陸製菓（営業企画部広報・福田栞氏）は、これまでSNS上での顧客とのコミュニケーションでは、コメントが流れてしまい継続的な声の収集や分析が難しかったと説明する。顧客との接点をキャンペーンに限定せず継続的なコミュニケーションにつなげられる点を、導入の決め手として挙げた。

フレスタ（マーケティング部・正岡旺典氏）は、複数店舗でのキャンペーン運用において、レシート画像の確認やLINEでの当選案内が属人化しやすい点を課題としていたと説明する。応募から当選通知までの業務を自動化できる点を、導入理由として挙げた。

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