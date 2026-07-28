×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

MarkeZine Day 2026 Autumn（2026.09.08-09）

CommerceZineニュース

Asobica、販促キャンペーンをファン育成・購買につなげるプロモーション基盤を提供

　顧客データプラットフォーム「coorum（コーラム）」を提供するAsobicaは2026年7月23日、キャンペーン運用、イベント管理、ロイヤルティプログラムの機能を1つの基盤に統合したプロモーション基盤「coorum promotion（コーラムプロモーション）」の提供を開始したと発表した。単発の販促キャンペーンで得た顧客データを、継続的な関係構築や購買につなげることを目的とする。

　「coorum promotion」は、キャンペーン運用、イベント管理、ロイヤルティプログラムの3つの機能を1つの基盤に統合したプロモーション基盤である。応募者の会員化や顧客データの収集に関する機能を備え、継続的な顧客接点の構築を可能にする。

　Asobicaは、新規顧客獲得競争の激化や広告費の高騰を背景に、企業のマーケティング指標がLTV（顧客生涯価値）を重視する方向に変化していると説明する。一方、従来の販促キャンペーンは単発施策にとどまり、獲得した顧客データがファン育成に接続されていない課題があったとしている。「coorum promotion」は、キャンペーン応募者の声や購買データを収集し、継続的な顧客接点の構築につなげることを目指す。

主な機能

従来のプロモーションとcoorum promotion導入後の顧客層別アプローチの違いを示した比較図
従来のプロモーションと「coorum promotion」導入後における顧客層への対応の違い

　第一に、キャンペーン応募者を会員として継続的にアプローチできる機能を備える。マイページやポイント、バッジ等の機能を通じて、応募履歴の確認や再訪を促す仕組みを提供する。

　第二に、キャンペーンページやフォーム、応募規約、応募者データなど販促施策に関する情報を一元管理できる。応募者データはCSVで出力でき、蓄積したデータは管理画面のダッシュボードで確認できるほか、AIを用いた分析にも活用できるとしている。

　第三に、顧客層を特定した上で販促施策を展開する機能を備える。育成が難しい層やコアファン層などを識別し、層ごとに異なる施策を実施できるとしている。

　先行導入企業として、北陸製菓とフレスタの名が挙がっている。

　北陸製菓（営業企画部広報・福田栞氏）は、これまでSNS上での顧客とのコミュニケーションでは、コメントが流れてしまい継続的な声の収集や分析が難しかったと説明する。顧客との接点をキャンペーンに限定せず継続的なコミュニケーションにつなげられる点を、導入の決め手として挙げた。

　フレスタ（マーケティング部・正岡旺典氏）は、複数店舗でのキャンペーン運用において、レシート画像の確認やLINEでの当選案内が属人化しやすい点を課題としていたと説明する。応募から当選通知までの業務を自動化できる点を、導入理由として挙げた。

【関連記事】
1位は任天堂、2位トヨタ自動車　消費者が選んだ推し企業と“偏愛”企業を発表【Asobica調査】
Asobica、顧客の本音を分析するAIエージェント「ホンネAI」を「coorum」シリーズに追加
電通とAsobicaが協業パートナー契約を締結　企業向けコミュニティプラットフォームで顧客理解を支援
Asobica、電通と協業パートナー締結を開始　企業の顧客理解の加速へ
Asobica、「coorum research」を正式リリース　SUBARU・カインズらが導入

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/28 18:00 https://markezine.jp/news/detail/77279

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略 NEW
  2. 2
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  3. 3
    「なぜ売れた？」を逃さない。ユナイテッドアローズが挑む、現場の声を“良質に”収集する店舗AX NEW
  4. 4
    松屋がTikTokの上半期ヒットアイテム部門賞に。出店3ヵ月目で月商8,500万円達成のEC戦略
  5. 5
    リアルなAIエージェントの現在地は　Notion・Shopify・チャネルトークら注目ITが集結
  6. 6
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  7. 7
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く
  8. 8
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード
  9. 9
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  10. 10
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  1. 1
    コンセプトの見直しで年商20億円規模へ　急成長中の「セルフレジ専用エコバッグORIBA」のEC戦略 NEW
  2. 2
    「遊び心」と「育てる運用」で成果と独自性を両立！ZOZO事例に学ぶ、ユーザーを飽きさせない体験設計
  3. 3
    ベテラン店員のノウハウをAI活用で標準化。ホームセンター「グッデイ」の現場主義AI実装術
  4. 4
    楽天市場「AI-nization」の現在地：業務を劇的削減し、購入体験を革新する次世代EC戦略
  5. 5
    [マンガ]ECの購入を左右する「商品画像」、何から撮影すべき？
  6. 6
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  7. 7
    会話で購買する未来にどう備える？Salesforceに学ぶエージェンティックコマースの今
  8. 8
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道
  9. 9
    LTVに約30％差を生む「定期通販のジレンマ」を解く。カード払い促進の変革を決済サービス開発者に聞く
  10. 10
    【NRF APAC 2026 現地レポート】逸見光次郎氏が読み解く、3つの注目キーワード