×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2026

ついに始まったChatGPT広告【対策編】運用の課題解決と「親密なデータ」に対する新たなマナー

　会話の「文脈」そのものを捉えて広告を配信する、新たな生成AI広告の幕開け。DMIセミナーの議論をもとに、江端氏が生成AI広告の未来と針路を解説する。前編では基礎編として、ChatGPT広告の具体的な国内展開スケジュールや、従来の検索広告との違いである「会話文脈」の重要性とその設定機能について整理した。続く後編である本稿では、実際の広告運用において生じる入札やレポートの課題と解決策、そして「親密なデータ」の商用利用がはらむ倫理的リスクやブランドセーフティについて深掘りする。AIと生活者の信頼関係の狭間で、広告主は明日からどう動くべきなのか。

★前編はこちら

ChatGPT広告の「運用上の課題」と「解決策」

　前編では、ChatGPT広告における会話文脈の設計として「Context Hints」をいかに入力するかが、今後の広告運用における最大の差別化要因になることを述べた。では、実際にこの新しい広告を運用していくにあたり、現場ではどのような課題が生じ、どう解決していくことになるのだろうか。

　セミナーでは続いて、Shirofuneの菊池満長氏より、ChatGPT広告運用の具体的な課題3点が挙げられた。

画像を説明するテキストなくても可
図1：ChatGPT広告運用の課題（クリックすると拡大します）

　1つ目が、入札・予算管理。現時点では広告グループ別で手動入札調整が必要であり、日予算の2倍まで利用されてしまう可能性もあると説明された。2つ目が、レポート・分析だ。管理画面上では、日別、週別、月別、期間比較などの分析が十分にできず、分析できる切り口が限られているという課題がある。3つ目が、アカウント構成。広告グループごとのContext Hintsの設計や細かい設定には手間がかかる。

　入札・予算管理、レポート・分析の具体的な対策には、菊池氏がShirofuneを一例とした支援ツールの活用を挙げる。同ツールでは入札と予算管理の自動化、様々な切り口でのレポート・分析を可能にし、さらにAIで要因分析などを行えるという。また、アカウント構成に対しても、Google広告などで成果の良いクエリをもとに、Context HintsをAIで自動作成・入稿する構想も紹介された。広告ごとの細かい設定は必要であるが、そこもAIを活用したソリューションが出てくるだろうと筆者は期待している。

　計測面において、現時点の管理画面やレポート項目は、従来のデジタル広告に近い部分が多い。一方で、ChatGPT広告において何を成果として見るべきかについては、セミナー内でも「これから議論していく領域」として扱われていた。

　パネルディスカッションでは、従来のCPAやCPCだけで評価するのではなく、認知、比較検討、購入といったファネル全体の中で、ChatGPT広告がどこに効いているのかを見ていく必要があるのではないかという問題提起があった。また、登壇者からは「KPIを発明する」という表現も出ており、会話型AI上の広告にふさわしい新しい評価軸は、今後の実践の中で作られていくという印象だ。

　現時点では、クリックが発生すれば、その後の行動を一定程度追うことはできる。一方で、ChatGPT上で広告を見たもののクリックしなかったユーザーが、後に別の経路でサイトを訪問した場合、その接点をどう評価するかは難しい。今後は、直接クリックだけでなく、アトリビューションやインクリメンタリティのような考え方も含めて、ChatGPT広告ならではの効果測定が議論されていく可能性がある

AI上に出る広告のリスク：信頼性・透明性・ブランドセーフティ

　SEARCHLIGHTの瀬戸亮氏は、AI上に広告が表示されることのリスクについて、信頼性と透明性の観点から問題提起を行った。AIサービス側に広告が組み込まれることで、構造的に2つの問題が発生すると整理した。

画像を説明するテキストなくても可
図2：AI上に出る広告のリスク（クリックすると拡大します）

　1つ目は、「親密なデータ」の商用利用に関する倫理である。AIはユーザーにとって、何でも相談できる親密な存在になりつつある。そのやり取りの履歴をベースに広告が提示されることに対して、プライバシーや心理的安全性の問題が生じ得る。

　2つ目は、経済的インセンティブと安全性のジレンマである。広告収益モデルを採用することで、プラットフォーム側には構造的にユーザーのエンゲージメントを高めようとするインセンティブが働く。そのとき、ユーザー体験や安全性をどう守るかが課題になる。

　瀬戸氏はこれを前提に、AI広告が価値を提供するためには、「2つの信頼関係」が必要であるという意見も示す。

次のページ
AI広告が価値提供するための「2つの信頼関係」

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
注目マーケティングトピックス2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

江端 浩人（エバタ ヒロト）

iU大学教授、江端浩人事務所 代表、MAIDX LLC代表、AlMONDO事業顧問

米ニューヨーク・マンハッタン生まれ。米スタンフォード大学経営大学院修了、経営学修士（MBA）取得。伊藤忠商事の宇宙・情報部門、ITベンチャーの創業を経て、日本コカ・コーラでマーケティングバイスプレジデント、日本マイクロソフト業務...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/24 08:00 https://markezine.jp/article/detail/77163

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「AIで仕事が速くなっただけで代理店は生き残れない」　米国広告代理店協会が暴く不都合な真実 NEW
  2. 2
    Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？ NEW
  3. 3
    ついに始まったChatGPT広告【基礎編】キーワードから「会話文脈」へ、AIが変える広告の差別化要因
  4. 4
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像
  5. 5
    マーケターに編集力、編集者にマーケ思考。20年で“仕事の輪郭”はどう変わり、AI時代にどう拡張するか NEW
  6. 6
    顧客獲得コスト高騰をAIで打破する。LINEミニアプリが導くLTV最大化の最新事例 NEW
  7. 7
    サッカーW杯ストリーミング放映のFOXがRokuを3.5兆円で買収　次なるテレビ放映の入口・出口戦略 NEW
  8. 8
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  9. 9
    止まらない「物価高」──意識と購買データから読み解く、インフレ局面の生活者の行動実態
  10. 10
    未来の種は生活者の中にある。博報堂生活総研 所長に聞く、AI時代のマーケターが向き合うべき変化の兆し
  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  2. 2
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  3. 3
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  9. 9
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  10. 10
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化