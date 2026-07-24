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CommerceZineニュース

ランドウェルが「CHUMS公式オンラインショップ」を刷新　UIや運用をecbeingと改善

　ecbeingは、EC構築プラットフォーム「ecbeing」が、アウトドアブランド「CHUMS」を展開するランドウェルの公式オンラインショップのリニューアルに採用されたことを発表した。

　ランドウェルは取扱商品やコンテンツの拡大に伴い、顧客の利便性や運用の効率化、「探す・見比べる・選ぶ・知る」がシームレスにつながる回遊体験の実現を目的にサイトを刷新した。最新バージョンへのアップデートにあわせ、メディアコマースサイト構築専用CMS「UNITE」を活用して店舗スタッフによるサイト更新を簡易化するとともに、AIレコメンドツール「emoreco（旧AiReco）」やビジュアルマーケティングツール「visumo」、レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」、予約管理システム「RESOMO」などの周辺サービス（マイクロサービス）を導入した。

　リニューアル後のサイトでは、商品一覧ページにおいて商品画像とモデル着用画像を表示切り替えできるUIを採用し、サイズ感やコーディネートを確認しやすくした。

　また、同ページ上でのカラー選択や在庫確認、モーダルウィンドウによるギフトラッピング選択など、ページ遷移を発生させずに購入手続きを完結できる仕組みを整えている。

　さらに、予約管理システム「RESOMO」の活用により、主催イベントや店舗ワークショップの申し込み・決済をECサイトと同ドメイン上で行えるようにし、顧客データの一元管理を実現した。この他、「ReviCo」や「UNITE」、「visumo」を通じて、レビューやショップブログ、スタイリング紹介などのコンテンツを展開している。

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2026/07/24 07:00 https://markezine.jp/news/detail/77245

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