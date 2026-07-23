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CommerceZineニュース

アルペン、8月7日に関西初の旗艦店「Alpen OSAKA」をオープン　各フロアの詳細情報を公開

　アルペンは、8月7日にヤンマー本社ビルにグランドオープンする、関西初となる旗艦店「Alpen OSAKA」のフロア詳細情報を公開した。

　同店舗は、ゴルフやランニングをはじめとする専門性を備えた体験型拠点である。大型LEDビジョンや実際の競技場と同じ舗装材などを売場に採用し、フィールドのような臨場感の中で商品を選べる演出を施している。また、各フロアには全国大会出場経験者や加工実績を持つ専門スタッフが常駐する。

　B1階とB2階のゴルフフロアには「ゴルフ5プレステージ」を大阪初展開し、日本初の試打ツールや世界20セット限定のクラブなどを揃える。さらに関西最大級となる5,000本の中古クラブを用意し、すべて試打可能としている。1階ランニングフロアでは、「ヤンマースタジアム長居」と同じ舗装材を使用し、3D足型計測器によるデータ計測と合わせたシューズ提案を行う。

　2階から4階の各フロアでも、ハードメープル材を使用したバスケットボールコーナーや、プロ仕様のメンテナンス工房を備えた野球コーナー、デコターフ床を採用したラケットスポーツコーナーを展開する。サッカーコーナーでは床面に人工芝を敷き詰め、30チーム以上のレプリカユニフォームを取り扱う他、店内でのマーキング対応を行う。

　4階トレッキングコーナーでは、自社ブランド「Alpen Mountains」より100点限定生産のトレッキングバッグなどを販売する。

　また、全フロアで国内外の様々なブランドによる機能性ウェアや街着向けのアパレルを取り揃え、店舗限定となる大阪デザインのTシャツもラインアップしている。

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2026/07/23 07:00 https://markezine.jp/news/detail/77239

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