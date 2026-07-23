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生成AI台頭時代に読んでおきたい、コンテンツマーケティングの基本と実践

Googleの検索窓が25年ぶりに刷新。検索市場の変化と、Web担当者が備えるべきことは？

　「Google I/O 2026」で、Google検索の検索窓が25年ぶりに刷新されることが発表された。これは、AIと長文で対話しながら調べものを行うユーザーが増えたことに合わせて、従来の「キーワードを打ち込む検索」をアップデートするものだ。こうした検索市場の大きな変化が続く中、Web担当者は何を考え、何をすべきなのか。ナイル株式会社でLLMO推進PJのリーダーを務める細山氏が解説する。

Googleの検索窓が25年ぶりに刷新

　2026年5月19日〜20日（米国時間）に開催されたGoogleの年次開発者向け会議「Google I/O」で、検索の象徴ともいえる検索窓の25年ぶりの刷新が発表されました。これは単なるデザイン変更ではなく、検索という体験そのものの再設計と捉えるべきだと考えています。

現在のGoogle検索
現在のGoogle検索

　新しい検索窓は、入力に応じて動的に拡張する「インテリジェント検索ボックス」へと進化し、テキストだけでなく、画像やファイル、動画、開いているChromeタブまで、様々な形式をそのまま入力できるようになります。

　最近では、生成AIと対話しながら調べものをする行動の広がりもあり、Google検索においても音声入力などを利用して長文を入れるユーザーが増えています。つまり、既にユーザーの検索行動は変化しつつあり、そこに適応する形で検索窓が刷新されるわけです。

　GoogleのAI Modeは2025年5月に米国で一般公開され、既に月間10億人を超えるユーザーが利用しています。Google検索と一体化して表示される「AIによる概要（AI Overviews）」の利用者も月間25億人規模にまで広がりました。

　2026年は、これまで以上にGoogle検索がAIと一体化していくことが予想されます。

検索窓の刷新による検索市場の変化

　Googleは今回の検索窓の刷新について、「現状の実態に合わせるとともに、AI Modeに実装されている機能の存在をもっと知ってほしい」とも説明しています。たとえば、AI Modeは現状でも画像やファイルを直接アップロードして質問することができます。

AIモードの画面
AI Modeの画面

　加えて、質問内容から画像を作成することも可能です。こうした機能は今でも使用することができますが、存在に気づいているユーザーはまだ少ないのではないでしょうか。

AIモードで「SEO」の説明図解を生成した

　また、従来の検索窓は小さいこともあり、自然とキーワードで検索するユーザーが多く、会話形式で調べようと考える人はまだまだ少ないといえます。一方、会話形式で質問を投げて検索することを覚えると、キーワードで検索するよりも遥かに便利なことがわかります。

会話形式でGoogle検索した際の画面
会話形式でGoogle検索した際の画面

　検索窓の刷新は、こうしたユーザーに会話型検索の便利さを知ってもらうきっかけになるといえるでしょう。そして、そこから多くの人に浸透するまで、さほど時間はかからないと思います。

　日常的にGoogle検索を使用する多くのユーザーが、AIと対話しながら調べることが当たり前になると、検索市場に与える変化は大きいです。これまで以上に、Webサイトを訪れないまま検索行動が終わる「ゼロクリックサーチ」が増加し、AIとユーザーの間だけで検討から意思決定まで完結する割合は増えていくでしょう。

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細山 武揚（ホソヤマ タケアキ）

ナイル株式会社 SEOコンサルタント
個人でのアフィリエイトメディアの運営、SEOコンサルティングの受託経験を経て、2024年にナイル株式会社へ入社。SEOコンサルタントとして、大手のサービスサイト、大規模ECサイトなどを複数担当し、2025年からはナイル社内でLLMO推進PJのプロジェクトリーダーを担当している。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/23 08:00 https://markezine.jp/article/detail/77121

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