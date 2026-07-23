ネオマーケティングとPAC、「戦略PR For AI」を提供開始　AIからの適切な引用・推奨を支援

ネオマーケティングとPA Communication（以下、PAC）は、生成AIの回答エンジン最適化（GEO）を支援する共同ソリューション「戦略PR For AI」の提供を開始する。これにより、AIの回答内で企業やブランドが適切に認識・推奨される情報環境の構築を支援する。

同ソリューションでは、AIが優先して引用する「独自のマーケティングリサーチデータ」「専門家や有識者による評価・推薦」「第三者機関・メディアによる記事化」という3つのファクトを活用。これらを軸に、事前分析からリサーチ、PR・メディア流通、効果検証、PDCA構築までの5ステップを実践することで、AIにおける推奨地位の継続的な獲得と維持を目指す。

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