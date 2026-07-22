×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
生活者データバンク

止まらない「物価高」──意識と購買データから読み解く、インフレ局面の生活者の行動実態

　各種報道などを通して、「物価高」「インフレ」という言葉を見ることが日常的になってきた。しかし、その状況を生活者がそのまま受け入れているのか、それとも何らかの工夫をしているのかについては、漠然としたイメージはあっても、その実態が十分に捉えられているとは言い難い。そこで本稿では、生活者が物価高を目の前にしたとき、実際にどのように受け止め、行動を変えているのか、従来のデータでは見えてこない生活者の実態を見ていく。

統計が示す「物価高」と「実質賃金」の今

　物価高を語るときによく目にするのが、総務省統計局「消費者物価指数（以下、CPI）」、厚生労働省「実質賃金指数」の2つである。CPIは過去の時点と比較し、価格がどのように変動したかを表す指標であり、実質賃金指数はCPIを用いて物価変動の影響を除き、生活者が受け取るお金の価値がどのように変化しているのかを表す指標である。

　図表1を見ると、CPIは2022年初めを境に上昇し始め、今日に至るまで上昇し続けていることが確認できる。特に生活に大きな影響を与える「食料」「生鮮食品を除く食料」では、2026年3月までの数年間で、価格が約3割上昇したことがわかる。

　一方、実質賃金指数は、前年比マイナス圏からなかなか抜け出せていないことがわかる。これは、昨今の最低賃金の上昇や春闘などを通して受け取る給料が上昇しても、物価上昇のスピードには追いつかず、生活者の実質的な消費余力が目減りしていることを意味する。

【図表1】消費者物価指数（CPI）と実質賃金指数の推移
出典：総務省統計局「消費者物価指数（2020年基準）」（全国、総合・食料・生鮮食品を除く食料）、厚生労働省「毎月勤労統計調査」（実質賃金指数、消費者物価指数〈持家の帰属家賃を除く総合〉、5人以上、就業形態計、調査産業計）より筆者作成
（クリックすると拡大します）

物価高を受けて、生活者の行動は変わっているのか

　物価・賃金がともに上昇する局面では、生活者が支払う金額は上昇していく。しかし、物価上昇に賃金上昇が追いついていない現状において、実態としては今までどおりの買い物を継続していくことは難しく、「買う量を減らす」「安い商品に変える」など、何らかの行動変化が必要になる。

　では実際に、生活者はこうした物価高に直面したとき、どのように行動を変えるのだろうか。本章ではインテージの消費者購買データ「SCI」を用い、特に価格上昇が著しい「食品（生鮮、総菜除く）」に焦点を当て、生活者の買い物の変化を見てみる。

　図表2は、物価が上昇し始めた2022年1月～2026年5月の期間における、SCIモニターの食品（生鮮、総菜除く）購買の「平均個数単価」と「購入個数（100人あたり）」が、どのように推移してきたのかを示している。

【図表2】生活者の平均個数単価・100人あたり（個数）推移
データ：インテージSCI（エリア：全国）
指標：100人あたり（個数）、平均単価（個数）
集計対象：日配品,加工食品,菓子類,飲料,酒類,その他食品,コンビニCF
期間：2022年1月～2026年5月
（クリックすると拡大します）

　平均個数単価は、2022年に物価高が始まって以降、CPIと同様に上昇傾向にある。一方、購入個数（100人あたり）は、物価上昇にともない減少していることがわかる。物価上昇に賃金が追いついていない現在、食品（生鮮、総菜除く）において、生活者は今までどおりの購買を維持することは難しく、購入個数を抑えることで全体の支出を調整しているといえる。

　こうしたCPIなどに表れる店頭価格の変化や、生活者の実際の購買価格、さらには物価の見通しや実質賃金の推移といった詳細な分析については、インテージがナウキャスト社と共同で実施している調査をもとに、渡辺努氏（東京大学名誉教授）、庄司俊章氏（成蹊大学経済学部准教授）が執筆している「インテージ・インフレーション・トラッカー」を参照されたい。

次のページ
物価高への捉え方の違いから見えてくる「3つの生活者タイプ」

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
生活者データバンク連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

城 宏樹（ジョウ ヒロキ）

株式会社インテージリサーチ　事業開発室（兼 株式会社インテージ　ソーシャル事業推進室）

2023年大学院修士課程修了後、インテージリサーチに新卒で入社。政府統計に関する調査研究案件、インテージグループの各種データや民間データを社会課題の解決に活かす「社会的データ利活用」、公的統計と民間データを合わせる「...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/22 07:00 https://markezine.jp/article/detail/77114

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIエージェント時代のブランド設計とは？ 博報堂の「ブランドに“生きた人格”を宿す」実装最前線
  2. 2
    AIとの「付き合い方」でわかれる、6つの生活者タイプ——3万人調査から解き明かす、AI時代の生活者像 NEW
  3. 3
    「行動データ×意識データ」で感覚を確信に変える。サンシャインシティが挑むデータ起点の街づくり
  4. 4
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  5. 5
    ChatGPT広告、Google検索再構築、AIエージェント買付…主導権は誰の手に【26年Q2総括】
  6. 6
    Duolingoの“世界的バズ”はどう作られる？CMOが語る「スライド4枚」と少数精鋭のチーム作り
  7. 7
    年商200億円を突破。日本でのポジションを確立した「辛ラーメン」に聞くブランディング戦略
  8. 8
    マッシュがアプリ刷新で導いた“最適解”。TENCOで実現した多様なユーザーに寄り添う“発見体験”
  9. 9
    広告で「遊ぶ」新たなブランド体験の設計。米国ゲーム会社の新事業から考えるマーケティングの未来
  10. 10
    味の素「ピュアセレクト マヨネーズ」が追求する独自価値と、30周年の節目に挑む「新たな味わい」とは
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  8. 8
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  9. 9
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  10. 10
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”