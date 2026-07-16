「W杯2026」中継が上位独占、「豊臣兄弟！」も注目集まる【テレビ視聴率ランキング 2026年6月】

今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2026/06/01（月）～2026/06/28（日）＞

ワールドカップ中継が上位を独占！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年6月】

1位から4位までを「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」の日本戦関連中継が独占する結果となりました。その余波を受けたと見られるレギュラー放送のニュース番組も上位となったほか、「連続テレビ小説・風、薫る」もトップ10にランクインしています。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％） 1 ＦＩＦＡワールドカップ２０２６・日本×チュニジア 日本テレビ 2026/06/21 20.4 2 ＦＩＦＡワールドカップ２０２６・日本×スウェーデン ＮＨＫ総合 2026/06/26 19.8 3 ＦＩＦＡワールドカップ２０２６・日本×オランダ ＮＨＫ総合 2026/06/15 14.8 4 ＦＩＦＡワールドカップ２０２６・日本×チュニジア 日本テレビ 2026/06/21 14.5 5 ＮＨＫニュースおはよう日本／他 ＮＨＫ総合 2026/06/15 10.5 5 ＦＩＦＡワールドカップ２０２６・直前情報 ＮＨＫ総合 2026/06/26 10.5 7 ニュース ＮＨＫ総合 2026/06/26 10.4 8 連続テレビ小説・風、薫る ＮＨＫ総合 2026/06/03 9.4 8 ニュース ＮＨＫ総合 2026/06/16 9.4 10 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/06/27 9.3

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】

・2026年6月1日（月）～2026年6月28日（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。

・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。

・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。

・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。

・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。