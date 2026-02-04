×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2026（AD）

ロッテがLINEの購買寄与や他施策との連動を可視化！「SynWA project」で挑んだ3つの分析

　LINEヤフーと国内電通グループが2025年6月に提供開始した共同分析プロジェクト「SynWA project」。両社とクライアント企業のデータを連携させ、統合的な分析ソリューションを提供するこのプロジェクトでは、具体的にどのようなことが実行可能なのだろうか。本記事では、ロッテがこのプロジェクトを活用した取り組みについてインタビューを実施。どのようなデータを使ってどういった設計で分析を行い、何を明らかにしたのか、詳しく話を聞いた。

ロッテのマーケティング戦略の中核の一つとなるLINE

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、ロッテのマーケティング戦略の全体像をご説明ください。

佐藤（ロッテ）：当社では、「ロッテ」のブランドと商品への信頼と愛着を持ち続けてもらい、ブランドのファンであり続けてもらうこと、つまりLTV向上を目指しています。

　戦略の中核の一つがLINE公式アカウントです。他のSNSが幅広いリーチに適している一方で、LINEは顧客との関係性を深めることに優れているためです。LINEを単なる情報発信チャネルではなく、ブランドと顧客をつなぐ重要な接点として定義し、顧客との関係性を深化させています。

　具体的には、「心理ロイヤル（メッセージの開封率・友だち数・クリック率などのエンゲージメント指標）」と「行動ロイヤル（キャンペーンや体験施策への参加、購買行動）」を両輪とし、生活者との関係性を段階的に深めていくコミュニケーションを設計しています。

株式会社ロッテ マーケティング本部コミュニケーションデザイン部 メディア企画課 佐藤美帆氏ロッテのLINE公式アカウントの運用・分析や、デジタル広告のプランニングなどを担当する。
株式会社ロッテ　マーケティング本部コミュニケーションデザイン部 メディア企画課　佐藤 美帆氏
ロッテのLINE公式アカウントの運用・分析や、デジタル広告のプランニングなどを担当する。

購買への影響が可視化できない──ロッテが抱えていたLINE公式アカウント運用の課題

MZ：電通デジタルは2025年4月から、ロッテのLINEを活用したマーケティングを支援する取り組みを開始したとうかがっています。

森（電通デジタル）：ロッテ様は、LINEを主要なコミュニケーションチャネルの一つとして長年にわたって運用されてきました。これまでも、友だち数の拡大やメッセージの開封率・クリック率といったエンゲージメント指標の向上は継続的な分析をされていた一方、運用成果の把握にとどまり、横断的なデータ分析に課題を感じられていました。

　特に「どの層が実際の購買に結びついているのか」「テレビCMなど他の施策と連動した際にどのような相乗効果が生まれているのか」のような購買行動との接続や他メディアとの関連性、エンゲージメント指標の先にある「購買・継続・ファン化」といった行動への波及効果についても、可視化できていない状態だったのです。

　こうした「LINEの購買寄与や他施策との連動効果を可視化したい」という背景から、データドリブンな分析を通じて、よりロッテ様のLINE公式アカウントの友だちにマッチした配信内容や体験設計を実現することを提案しました。アカウントの詳細な分析を進めていく中で、あらためてLINEが顧客育成において重要なチャネルであることを実感しましたね。

株式会社電通デジタル ソーシャルエンゲージメント部門LINEプランニング部 森美樹氏LINEのプロダクトを横断した提案やキャンペーンプランニング、デジタル体験設計を担当。ロッテのLINE公式アカウント運用では、通常の配信に加えて友だち集客施策や分析、キャンペーン企画を主導し、全体推進を担う。
株式会社電通デジタル　ソーシャルエンゲージメント部門 LINEプランニング部　森 美樹氏
LINEのプロダクトを横断した提案やキャンペーンプランニング、デジタル体験設計を担当。ロッテのLINE公式アカウント運用では、通常の配信に加えて友だち集客施策や分析、キャンペーン企画を主導し、全体推進を担う。

森（電通デジタル）：私たち国内電通グループとしても、LINEは日常的にブランドや商品の世界観・価値をユーザーに届け、愛着や親和性を育むコミュニケーションツールであると捉えています。LINE公式アカウントの活用においては、「心理ロイヤル」を高めるだけでなく、「行動ロイヤル」までつなげられれば、LTVの向上や長期的なブランドファンの形成に大きく貢献できると考えます。

　特にロッテ様のLINE公式アカウントの友だちには、“ロッテ愛”が深いファンが多数いらっしゃいます。この特性を踏まえ、既に愛着が深いコアファンに対してはさらなる購買意欲を喚起してより頻繁に食べたくなる施策、比較的ライトな関係性の層に対してはロッテブランドへの愛着が深まる施策を実施することで、段階的なアプローチが可能です。

次のページ
分断された分析環境をつなぐ「SynWA project」とは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2026連載記事一覧
この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社電通デジタル

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/04 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50012

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    アプリの熱心なユーザー増やすには？UnityとAppsFlyerに聞く正しいデータと配信先の見極め
  2. 2
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力 NEW
  3. 3
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ NEW
  4. 4
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  5. 5
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  6. 6
    ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ NEW
  7. 7
    なぜ、エバラ食品「プチッと」シリーズは売上が伸び続けるのか？鍵は“汎用性”と戦略パートナーにあり
  8. 8
    『AIでゼロからデザイン』2月4日まで全文無料公開　バナーもサムネも高品質に生成できるプロンプト解説
  9. 9
    購買データの量に頼らないCRMへ。ハウス食品グループが挑む、生活者の“ゆるい好意”の創出と関係構築
  10. 10
    CX向上に必要なのは決済の物理的制約からの解放　小売の現場を強くする支払い体験の作り方 NEW
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  6. 6
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  7. 7
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？