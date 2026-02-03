×
世界のトレンドを読む

ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ

　生成AIの普及により、ユーザー行動は大きな転換点を迎えている。情報を検索し、比較し、選ぶ──そんな行動は今、「相談する」「聞いてみる」という対話ベースへ移り始めた。もはやブランドは、検索結果の一覧に並ぶ存在ではない。ユーザーに自然に話しかけられ、悩みや目的に応じて提案できる“相談相手”が求められている。この変化は食品、ファッション、小売、ECなど、日常に近い領域ほど顕著だ。本稿では直近半年の事例をもとに、会話型マーケティングの潮流と、どの業界でも実践できる導入方法を整理する。

直近半年の事例から読む「会話型体験」の広がり

　本稿では、4つの事例を紹介する。購買、比較、文脈提案、スタイリング、EC潮流という異なる角度から、会話型マーケティングの全体像が見えてくる。

1. Instacart：食品ECにおける“会話 → 購買”導線の実現

　Instacartは北米最大級の食品ECで、数千万人が日常的に利用する生活インフラだ。

　2025年11月には、ユーザーが「ヘルシーな夕食を手早く作りたい」「冷蔵庫の残り物で何か作れない？」など曖昧な相談を投げるだけで、AIがレシピ提案や商品のリスト化を行う新ソリューションを発表した。

　会話が購買につながる導線そのものになりつつあり、意図を理解して“行動”に変えるAI接客の象徴といえる。

2. ウォルマート：会話が“商品比較”のインターフェースに変わる

　世界最大の小売企業であるウォルマートは、ChatGPTを統合したアプリ検索を本格展開し、食品から日用品まで幅広いカテゴリーで会話ベースの検索・比較が可能になった。

　「1万円以内で子ども向け健康食を揃えたい」「カロリー控えめで人気のある商品は？」と入力すれば、複数条件を加味した最適解を提示してくれる。

　Instacartが“行動を短縮するAI”だとすれば、ウォルマートは“判断を助けるAI”。いずれも会話によって購買との距離が縮まり、検索の代替として会話が機能する時代を示している。

3. Zara：ブランドの世界観 × AI による“文脈提案”の未来像

　ZaraはAIを活用したデザイン・在庫・接客の高度化を推進し、ブランドの世界観とデータを統合する体制を整えつつある。ミシガン大学のレポートでは、そのデータ基盤は、将来的に「ユーザーの曖昧な相談」へ即応するための土台になると期待されている。

　「仕事でも休日でも使える、ニュートラルな雰囲気の服は？」といった曖昧な相談を文脈として理解し、提案に結びつける力は、食品の“なんとなくヘルシーにしたい”という相談構造にも通じる。会話がブランド世界観を解像度高く伝える接点へ進化している。

4. Ralph Lauren：「Ask Ralph」によるスタイリングの会話体験化

　Ralph Laurenは、自然言語でスタイリング相談ができる「Ask Ralph」を導入した。「上品だけれど動きやすい服が欲しい」「これに合う色は？」などの相談に対し、ブランドの美学を反映した提案が返ってくる。

　特徴は、単なる商品検索ではなく、“ブランドの語り口”を持ったAIが接客を行うことである。Zaraがデータ × 世界観の未来像を示すとすれば、Ralph Laurenは“世界観 × 会話”を現実に落とし込んだ実装例といえる。

事例に見る共通項：検索バーの消滅と「会話ファースト」

　このように、食品、家電、ファッション、美容など多様なECで、AIチャットボットを顧客接客の標準UIとして採用する動きが広がっている。商品の選び方、条件の絞り込み、サイズや互換性の確認、返品案内まで、会話で完結する体験が一般化しつつある。

　これは、Instacart・ウォルマート・ファッションブランドの取り組みが“特別な事例”ではなく、EC全体の構造変化の一部になりつつあることを示している。今後、ECサイトに検索バーを置くのではなく「まず会話で目的を聞く」モデルが主流になる可能性が高い。

会話型マーケティングをどう導入するか？

この記事の著者

岡 徳之（オカ ノリユキ）

編集者・ライター。東京、シンガポール、オランダの3拠点で編集プロダクション「Livit」を運営。各国のライター、カメラマンと連携し、海外のビジネス・テクノロジー・マーケティング情報を日本の読者に届ける。企業のオウンドメディアの企画・運営にも携わる。

●ウェブサイト「Livit」

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/03

