×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
本当に効く、インフルエンサーマーケティング（AD）

なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！

　2024年、花王ヘアケア事業変革の第一弾として発売された新ブランド「melt（メルト）」 は、発売後も継続的にSNSで話題化し、売上を伸ばしている。その裏にあるのは、PGC（Professional Generated Content）とUGC（User Generated Content）を両軸で最適化するコミュニケーション施策だ。本稿では、花王「melt」担当の篠原氏と、花王ヘアケア事業のUGC領域をブランド横断で一手に担うウィングリットの川上氏にインタビュー。meltのUGC戦略に焦点を当て、継続的な話題化を実現する具体的な施策や効果について深掘りする。

累計550万本突破、花王ヘアケアのヒット商品「melt」

MarkeZine：前回は、花王のヘアケアブランドのマーケティングで実践しているコミュニケーション戦略「PGC×UGCの最適化」について、その全体像をうかがいました（前回の記事）。今回はその戦略の実践例として、meltのコミュニケーション施策を深掘りします。

　はじめに、meltのブランド概要を教えてください。

篠原：meltは「休みながら美しく 休息美容」をコンセプトに掲げた、ハイプレミアム価格帯の新ブランドです。当社が長年培ってきたヘアケア研究の知見を活かしながら、従来の機能中心の訴求からは脱却し、「商品体験の先でどのような気持ちになってもらいたいか」という感情ニーズを軸に開発しました。主なターゲット層は20～30代の忙しい女性で、「自分と向き合える入浴時間に“癒し”を感じてほしい」という想いを込めています。

花王　篠原さん
花王株式会社　グローバルコンシューマーケア部門　ヘルスビューティーケア事業部門　ヘアケア事業部　篠原健吾氏

　特にこだわっているのは「五感への刺激」。たとえば、生炭酸パウダーが弾ける「じゅわ〜」 という音、天然精油をふんだんに使った香り、髪に触れたときの手触りのなめらかさなど、感覚に働きかけることで癒しを感じていただけるよう工夫しています。パッケージも、見た瞬間に癒しを感じる雰囲気や女性らしさを意識し、グラデーションやゆらめくようなデザインで表現しました。

MarkeZine：反響や売上はいかがでしょう？

篠原：おかげさまで非常に好評をいただいております。発売から2年弱で累計出荷本数は550万本を突破しました。また、発売後から累計で90のベストコスメアワードを受賞しており（※2025年12月時点）、多くのお客様に「休息美容」を体験・共感いただけていると感じています。

PGC・UGC・リテールメディアまで活用する、フルファネルマーケティングの全体像

MarkeZine：売上が順調に伸長しているmeltですが、どのようにマーケティングコミュニケーションを設計していますか？

篠原：meltのようなハイプレミアム帯の商品は、シャンプーとトリートメントを合わせると約3,000円付近の価格となります。必然的に購入までのハードルが高くなるからこそ、マーケティングは認知から検討、購買まですべてを網羅することが大切フルファネルでのコミュニケーションを綿密に設計しています。

　また、それらすべての施策において、お客様へ伝わる文脈や世界観に一貫性を持たせることを重視しています。

MarkeZine：認知から購買までの各ファネルにおいて、具体的にどのような施策を実施していますか？

篠原：まず、認知を狙うトップファネルでは「ブランド世界観への共感」を第一に設計しています。PGC（ブランド広告）のビジュアルやキャッチコピーを通じて、「休息美容」の世界観を魅力的に表現し、「このブランドいいな」と思っていただく土壌を作ります。

　次に、検討段階にあたるミドルファネルで重視しているのは「第三者からの推奨」です。メーカーである私たちが商品をおすすめするのは当たり前。いかに第三者であるインフルエンサーやメディア、そして生活者の方々から「これいいよ！」と推奨していただけるかが購買のカギとなります。さまざまなクリエイターやメディアとタッグを組み、UGCを戦略的に生み出してきました

　購買の直前にあたるボトムファネルでは、「店舗」の力が不可欠です。ドラッグストアなどの流通チェーンと連携し、全店舗に商品を置いていただく、お客様の目につく位置で展開いただく、そして「推し商品」として店頭POPで紹介いただくなど、地道な活動も行っています。また、リテールメディアなども活用しながら、ラストワンマイルで購買を後押しする施策を展開しています。

次のページ
UGCを「いきなりマス層に広げなかった」戦略的な理由

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
本当に効く、インフルエンサーマーケティング連載記事一覧
この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ウィングリット

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/14 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50214

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  4. 4
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  5. 5
    ミドルファネルへの注力で投資対効果を最大化！ナレッジが蓄積されない単発施策の繰り返しから脱却せよ NEW
  6. 6
    2026年、最適化の閉塞感をどう超えるか？細田高広氏が示すAIに代替不可能な「ヒューマニティ」の本質 NEW
  7. 7
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  8. 8
    老舗シャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」が実践するCRM　体験設計～検証まで顧客とつながるO2O
  9. 9
    【広告業界予測 2026年】いよいよ「ジャンプ」の年へ！AIエージェントと拓く新時代の可能性
  10. 10
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  8. 8
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  9. 9
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  10. 10
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは