AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場から約3年。当初は「検索エンジンが生成AIに置き換わる」といった予測も飛び交ったものの、実際の変化はどうだったのか。2025年にコンテンツマーケティングはどのように変化し、2026年以降はどうなっていくのか。最前線でLLMOを実施しているナイルのSEOコンサルタント・細山氏が解説する。

AIの普及で作り手も読み手も環境が変化

2025年は、ChatGPTをはじめとした生成AIやGoogleの「AIによる概要（AI Overviews）」「AIモード（AI Mode）」が普及したことで、コンテンツの「作り手」と「読み手」の双方に大きな変化をもたらしました。

作り手の環境変化

従来、1本の記事を制作するためには、企画・構成・執筆・編集といった工程に多くの時間とコストがかかっていました。ところが、生成AIの普及により、記事制作の時間とコストは大幅に短縮されました。たとえば、構成案の作成や下書きの執筆をAIに任せることで、制作工数を抑えることができます。

一方で、制作コストの低下はコンテンツの大量生産を可能とし、情報のコモディティ化を急激に加速させている側面もあります。巷には同じような記事があふれ、AIでは作り出せない独自性や一次情報による差別化が一層求められるようになりました。

読み手の環境変化

AIの登場は、読み手の環境も大きく変化させています。Googleの検索結果には、検索キーワードに対する回答をAIが即座に生成してくれる「AIによる概要（AI Overviews）」が登場し、ユーザーがWebサイトに訪問しない「ゼロクリックサーチ」が増加しました。

その他、若年層を中心にChatGPTなどの生成AIに質問して回答を得るケースも増えており、わざわざ複数のWebサイトを巡回して情報を集めるよりも、AIに質問して即座に答えを得る方が効率的と考える人が増えています。

前述の「作り手の環境変化」によって、似たようなコンテンツが溢れかえると、ユーザーはますますAIに答えを求めるようになるでしょう。

このように、作り手も読み手もAIの影響を受け、コンテンツマーケティングを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。次章では、具体的な変化を3つのポイントに分けてお伝えします。