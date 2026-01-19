×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
Z世代に”刺さる”広告の法則

2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】

　「Z世代向けの広告を作ったのに響かない」。そんな悩みを抱えるマーケターは少なくないでしょう。サイバーエージェント次世代生活研究所では、Z世代の学生研究員約30名が注目した広告を毎月収集し、インサイト分析を行っています。2025年の事例を総ざらいした結果、見えてきたのは「中途半端ではダメ」という明確な傾向でした。本記事では、Z世代のトレンド・気持ち・憧れに「思いっきり合わせた」広告事例から読み解いた13のインサイトを解説します。

2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な二択」だった

　我々、サイバーエージェント次世代生活研究所では、所属する学生インターン研究員30名から、注目を集めた広告を毎月収集し、インサイト分析を行っています。

　2025年のインサイト分析を総まとめした結果、Z世代に刺さった広告には、ある共通点が浮かび上がりました。それは「中途半端ではダメ」ということ。Z世代に響いたのは、「思いっきり『合わせる』」か「思いっきり『外れる』」か、極端な二択のアプローチだったのです。

なぜ「極端」でなければ響かないのか？

　この傾向の背景には、2つの社会的変化があります。

　1つ目は、少子高齢化によるマイノリティ意識です。Z世代は「自分たちが主役」の広告が少ないと感じています。そのため、表面的に迎合したような広告は「無理に媚びている」と見抜かれ、かえって反感を買ってしまいます。本気で自分たちを理解しようとしてくれる広告だけが、心に届くのです。

　2つ目は、AIの普及による「想定内」への飽きです。生成AIが当たり前になった今、「AIでも考えられそうな広告」は退屈に映ります。想像を大きく超えるアウトプットこそが、価値を持つ時代になりました。

　こうした2つの背景に加え、コロナ禍が明けたことも影響しています。オンライン中心の学生生活を経験した世代は、デジタル上のつながりだけでなく、身体的な感覚をともなう体験を強く求めるようになりました。だからこそ、理解してもらえていると実感できる一方で刺激的な広告体験に敏感に反応するのです。

　本連載では、2025年に注目を集めた広告事例を、前編と後編に分けてお伝えします。前編では「思いっきり合わせる」広告群の3つのカテゴリーとインサイトを解説します。

思いっきり「合わせる」群3つのカテゴリーとインサイト

  1. 「トレンド」に思いっきり合わせた広告
    TikTok日常馴染ませ商材／本人登場ミーム／商材引き立てホラー／炎上覚悟近寄り好感
  2.  「気持ち」に思いっきり寄り添った広告
    身近チェンジ／食べ物見立てコスメ／合法プチモラル違反／イメージなし時期寄り添い
  3. 「憧れ」を思いっきり描いた広告
    人の目意識自己表現／気遣いなし上司部下／不憫おもろいパパ／映え盛れ超え

次のページ
Z世代の「トレンド」に思いっきり合わせる

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
Z世代に”刺さる”広告の法則連載記事一覧
この記事の著者

松崎 瑞穂（マツザキ ミズホ）

株式会社サイバーエージェント
インターネット広告事業本部 次世代生活研究所 研究員
大学卒業後、マーケティング企業にて外資系コスメブランドのデジタルマーケティング戦略の立案や、インフルエンサーマーケティングを担当。2023年よりサイバーエージェントに入社し、次世代生活研究所にてZ世代を中心とした消費者インサイト...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/19 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50292

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  3. 3
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？
  6. 6
    なぜ広告会社がGPU投資を加速するのか。AI動画でのゲームチェンジを見据えた、不退転の覚悟
  7. 7
    “人間だけ”に届くデジタル広告を　博報堂が目指す「未来型の広告システム」とは
  8. 8
    BtoBマーケは顧客理解＝業務理解。作って終わりにしない、Sansanのペルソナフレームワーク活用法
  9. 9
    LINEヤフー・Meta・TikTok・X──2026年、主要プラットフォームはどう「進化」する？
  10. 10
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  8. 8
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則