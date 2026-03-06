ビルコム、PR効果測定ツール「PR Analyzer」にAI月次レポート自動生成機能を追加

ビルコムは2026年3月5日、クラウド型PR効果測定ツール「PR Analyzer」の新機能として、AIが月次の報道分析レポートを自動生成する「AI報道分析レポート」（β版）の提供を開始した。

新機能では、前月の報道データをAIが分析し、広報活動の成果や課題をまとめた月次レポートをWord形式で出力する。レポートには、掲載件数・リーチ数・広告換算費・SNS波及数などを整理した定量データ分析のほか、記事の論調や媒体ごとの傾向を可視化する定性・文脈分析、プロジェクト別・プレスリリース別の露出状況、次月に向けた改善示唆などが含まれる。

分析対象ブランドと生成日を設定画面で登録するだけで、毎月指定日にレポートが自動生成され、閲覧用URLがメールで送付される仕組みだ。重視するKPIや注力プロジェクトをレポートに反映するカスタム分析にも対応する。

提供価格はPR Analyzerユーザー向けに無料。ただし、レポートの生成は1アカウントにつき1ブランド（月1回）に限定される。

【関連記事】

・サニーサイドアップグループがビルコムの全株式を取得 デジタルソリューション事業を強化

・ビルコム、PR Analyzerに行動変容分析機能を追加 広報・PR活動の影響の定量的な把握が可能に

・ビルコム、PR Analyzerに「プロジェクト集計機能」を追加 活動ごとに掲載記事を自動で分類

・ビルコム、「PR Analyzer」にTwitterデータを追加 マスメディアを含めた一元管理が実現

・PR成果の相対的な立ち位置をリアルタイムに把握！ビルコム、「PR Analyzer」に新機能を追加