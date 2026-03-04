×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
“好き”がブランドを強くする──コミュニティ活用の先駆者たち（AD）

Sansanのコミュニティ戦略には共創のヒントが詰まっていた　LTV最大化からイノベーションの創出へ

　顧客との双方向の関係性を深め、事業成長につなげる仕組みとして再注目されている「コミュニティ」。本連載では、コミュニティを運営する先進企業を取材し「なぜ今コミュニティに取り組むのか」「どのように顧客と双方向の関係を築いているのか」「それが事業成果やブランド価値にどうつながっているのか」といった問いに迫る。第三回では、2016年からコミュニティ活動を行うSansanを取材。同社に伴走するコミューンのメンバーにも話をうかがうことで、コミュニティの可能性と活用のポイントを深掘りする。

LTV最大化を目的にしていて良いのか？

──Sansanにおけるコミュニティ活動の歩みを教えてください。

一方井：当社がコミュニティの活動を始めた時期は2016年に遡ります。当時はCS（カスタマーサクセス）組織の一部としてコミュニティを運営しており、主な目的はLTVの最大化でした。つまり、プロダクトをより深く活用してもらい、解約を防ぎ、売上を最大化するための場としてコミュニティが存在していたのです。

一方井氏
Sansan　コミュニティ戦略室 室長　一方井 辰典氏

──2021年に大きな転換があったとうかがいました。

一方井：私自身が2021年にコミュニティを担当することになり「今のあり方で本当にコミュニティの価値を最大化できているのか」という疑問を抱きました。当社のミッションは「出会いからイノベーションを生み出す」です。プロダクトの話に閉じたコミュニティは、この壮大なミッションに対して世界観が狭いと感じたのです。

　出会いのあり方はもっと多様であり、その多様さがイノベーションの創出を促すはずです。会社が掲げるミッションをコミュニティという場所でこそ体現すべきではないか──そう考え、LTV最大化という目的をアップデートし、より広義の「イノベーション創出」を目指す場としてコミュニティを再定義しました。それが「Sansan User Forum」です。

Sansan User Forumのページ
Sansan User Forumのページ

──組織の体制も変わったのでしょうか？

一方井：運営主体がCS組織から独立した「コミュニティ戦略室」という専門組織になりました。LTV最大化だけが目的ではなくなったためです。会社のミッションにかけて、組織のミッションを「コミュニティからイノベーションを生み出す」としました。

　方針を変えた当初、社内の反応は厳しいものでした。LTVというわかりやすい指標から離れたことで、経営層に対してコミュニティの価値を証明し直す必要があったからです。実績がまだない中で「信じてほしい」と言い続け、一つひとつの施策で成果を積み上げることで、ようやく現在の立ち位置を確立することができました。

“信頼残高”が発足時の助けになった

黒田：専門組織を立ち上げてコミュニティを運営する際のポイントは「ミッションの明確化」です。Sansanさんの場合、全社ミッションをコミュニティのミッションへ見事に落とし込んでいます。これにより、コミュニティの成長が企業の成長とアラインし、チームが自発的に動きやすくなるとともに、他部署からの理解も得やすくなるのです。

黒田氏
コミューン　Community Lab 所長　黒田 悠介氏

──他部署との連携において、苦労した点はありますか？

一方井：苦労はありましたが、私自身のキャリアパスが大きな助けになったと思います。十年以上会社に在籍し、様々な部署で多くの仲間と一緒に仕事をしてきた「信頼残高」があったからこそ、実績がない初期段階でも「じゃあ協力するよ」と言ってもらえました。信頼の厚いメンバーが集まっていることはチームの強みになっています。

　また「win-win-win」の関係を常に意識しています。我々よがりの企画になってもダメですし、ユーザーさんの利益だけを考えていては社内の協力が得られません。また、社内の利益だけを優先すればユーザーさんは離れていきます。「三方よし」の状態まで企画を練り上げることが我々の仕事です。

──2021年のリニューアルにともない、コミュニティプラットフォームを「Commune」にリプレイスした理由を教えてください。

一方井：従来のコミュニティより扱うテーマが広がるため、興味関心ごとに細かくグループを作れる柔軟な機能が必要でした。コミューンさんは「コミュニティの中にコミュニティを作る」という構想を掲げており、我々が求める機能を十分に備えていたためCommuneを選びました。

次のページ
Sansan User Forumで生まれた様々な共創

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
“好き”がブランドを強くする──コミュニティ活用の先駆者たち連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：コミューン株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/04 10:43 https://markezine.jp/article/detail/50289

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  2. 2
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか NEW
  3. 3
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  4. 4
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  5. 5
    英マクドナルドが裏メニューを公式化──UGCを『判断材料』に昇華させたマーケティングの舞台裏
  6. 6
    購入意向＋14ptの衝撃。シオノギヘルスケアとUbieが挑む、OTC医薬品の「ターゲティング啓発」
  7. 7
    選ばれるブランドであるために。アンカー・ジャパンの成長支えたチャネル戦略とLTV向上のための体験設計 NEW
  8. 8
    ROASに直結！アサヒ飲料・ウィルキンソンに学ぶOTTメディア広告の効果最大化につながる検証と設計
  9. 9
    AI時代、「ググる」はなくなる？ 検索と対話が共存する世界で、最後に問われる「言語化力」 NEW
  10. 10
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略