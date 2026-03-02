第1回「Spotify Advertising Agency Awards」6部門の受賞企業を発表

2026年2月27日、オーディオストリーミングサービス Spotifyは、Spotifyの広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に貢献したパートナー企業を称えるアワード「Spotify Advertising Agency Awards 2025」を初開催し、各部門の受賞作品を発表した。

今回設けられた部門は全6部門。受賞企業および受賞者は以下の通りだ。

Agency of the Year

同アワードの最高位で、2025年にSpotifyとのパートナーシップにおいて特に優れた成果を収めた広告会社に贈られる「Agency of the Year」は、dentsu Japanが受賞した。年間を通じて高い広告出稿実績を達成するとともに、市場を牽引する戦略的な取り組みを通じて、Spotifyの広告事業に大きく貢献した。

Hitmaker

Spotifyにおいて数多くのヒットを生み出し、継続的な成長を遂げた広告会社に贈られるアワード「Hitmaker」は博報堂／Hakuhodo DY ONEが受賞した。 2025年に高水準の広告出稿実績を達成するとともに、戦略的なパートナーシップを通じてSpotify上での広告活用を広げ、オーディエンスとの効果的な接点づくりに貢献した。

Multi-format Maestro

音声・動画・ディスプレイなど、Spotifyの幅広い広告フォーマットを効果的に組み合わせ、マルチフォーマット活用の「マエストロ」として高い評価を受けた広告会社に贈られるのが「Multi-format Maestro」だ。各フォーマットの特性を生かした統合的な設計により、広告効果の最大化に貢献したとして、dentsu Japanが受賞した。

Rising Star

2025年において、“ライジングスター”として注目を集めた広告会社2社に贈られるアワード「Rising Star」はオプトとワンメディアが受賞した。新たな広告主層の開拓や、Spotifyならではの価値を生かしたキャンペーンの実現を通じて、Spotifyの広告事業の可能性を広げた。

DIY Impact

Spotify広告マネージャーを使いこなし、セルフサーブ運用を通じて売上に貢献した広告会社に贈られるのが「DIY Impact」だ。受賞したdentsu Japanは独自の工夫を重ねながら、自社組織全体におけるSpotifyデジタル広告の活用を広げ、セルフサーブ広告運用における新たな可能性を切り拓いた。

Amplifier

Spotify広告マネージャーの導入・活用を推進し、フィードバックや教育、新たな取り組みまで幅広く貢献した広告会社担当者に贈られるアワード「Amplifier」を受賞したのは電通デジタルの小尾口 陽菜氏だ。小尾口氏は組織内においてSpotify広告の価値を高め、Spotify広告の活用を力強く後押しした。