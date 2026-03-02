×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

第1回「Spotify Advertising Agency Awards」6部門の受賞企業を発表

　2026年2月27日、オーディオストリーミングサービス Spotifyは、Spotifyの広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に貢献したパートナー企業を称えるアワード「Spotify Advertising Agency Awards 2025」を初開催し、各部門の受賞作品を発表した。

　今回設けられた部門は全6部門。受賞企業および受賞者は以下の通りだ。

Agency of the Year

　同アワードの最高位で、2025年にSpotifyとのパートナーシップにおいて特に優れた成果を収めた広告会社に贈られる「Agency of the Year」は、dentsu Japanが受賞した。年間を通じて高い広告出稿実績を達成するとともに、市場を牽引する戦略的な取り組みを通じて、Spotifyの広告事業に大きく貢献した。

Hitmaker

　Spotifyにおいて数多くのヒットを生み出し、継続的な成長を遂げた広告会社に贈られるアワード「Hitmaker」は博報堂／Hakuhodo DY ONEが受賞した。 2025年に高水準の広告出稿実績を達成するとともに、戦略的なパートナーシップを通じてSpotify上での広告活用を広げ、オーディエンスとの効果的な接点づくりに貢献した。

Multi-format Maestro

　音声・動画・ディスプレイなど、Spotifyの幅広い広告フォーマットを効果的に組み合わせ、マルチフォーマット活用の「マエストロ」として高い評価を受けた広告会社に贈られるのが「Multi-format Maestro」だ。各フォーマットの特性を生かした統合的な設計により、広告効果の最大化に貢献したとして、dentsu Japanが受賞した。

Rising Star

　2025年において、“ライジングスター”として注目を集めた広告会社2社に贈られるアワード「Rising Star」はオプトとワンメディアが受賞した。新たな広告主層の開拓や、Spotifyならではの価値を生かしたキャンペーンの実現を通じて、Spotifyの広告事業の可能性を広げた。

DIY Impact

　Spotify広告マネージャーを使いこなし、セルフサーブ運用を通じて売上に貢献した広告会社に贈られるのが「DIY Impact」だ。受賞したdentsu Japanは独自の工夫を重ねながら、自社組織全体におけるSpotifyデジタル広告の活用を広げ、セルフサーブ広告運用における新たな可能性を切り拓いた。

Amplifier

　Spotify広告マネージャーの導入・活用を推進し、フィードバックや教育、新たな取り組みまで幅広く貢献した広告会社担当者に贈られるアワード「Amplifier」を受賞したのは電通デジタルの小尾口 陽菜氏だ。小尾口氏は組織内においてSpotify広告の価値を高め、Spotify広告の活用を力強く後押しした。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/02 14:30 https://markezine.jp/news/detail/50500

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    「ローカライズ」した気になっていない？『町丁目単位のリアルデータ』が導く、脱・全国一律マーケティング
  3. 3
    AIによる「同質化」をどう防ぐ？ 博報堂があえて“脱コピペ仕様”にした、AI開発・活用の「3つのA」
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  6. 6
    味の素社が試行錯誤を経てファンコミュニティをグロース　「味のもト～ク」で築く厚みのある顧客関係
  7. 7
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  8. 8
    英マクドナルドが裏メニューを公式化──UGCを『判断材料』に昇華させたマーケティングの舞台裏 NEW
  9. 9
    富裕層マーケットの解像度を高める。世帯年収と資産額から紐解く意識の違いと、新たなセグメンテーション
  10. 10
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略