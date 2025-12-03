×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
本当に効く、インフルエンサーマーケティング（AD）

花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり

　2024年からヘアケア事業の変革を進めてきた花王。新ブランド「melt（メルト）」「THE ANSWER（ジアンサー）」はいずれもシェアを伸ばしており、ヘアケア事業全体で大きな成長を遂げている。この成長を加速させているのが「PGC×UGCの最適化」によるマーケティングコミュニケーションだ。本稿では、ヘアケア事業をリードする花王の野原聡氏と、花王ヘアケア事業のUGC領域を一手に担うウィングリットの川上慶士氏にインタビュー。PGC×UGCの最適化による売上最大化および、それを支える組織開発について詳しくうかがう。

花王ヘアケア事業の変革、マーケティング手法も大きく変更

MarkeZine：花王が2024年から取り組んでいるヘアケア事業の変革について、背景や狙いを教えてください。

野原：花王のヘアケア事業には約100年の歴史があります。長年にわたって「merit（メリット）」や「Essential（エッセンシャル）」をはじめとするマスブランドを育ててきましたが、近年は市場シェアの低下が喫緊の課題となっていました。

　要因として考えられるのは、ヘアケア市場におけるハイプレミアム製品（シャンプー本品1,400円以上）の伸長です。新興メーカーがこの領域でシェアを伸ばす中、花王のヘアケア事業の売上はハイプレミアム製品の比率が、2023年時点でわずか1％でした。従来のリーズナブルなマスブランドのみでは競争が難しくなってきており、事業そのものを変革する必要があったことが背景にあります。

花王株式会社　ヘアケア事業部 ブランドマネージャー　野原聡氏
花王株式会社　ヘアケア事業部 ブランドマネージャー　野原聡氏

MarkeZine：具体的にはどのような方向性で事業変革に取り組まれたのでしょうか。

野原：変革の方向性として、大きく3つの柱を定めました。

　1つ目は、ビジョンの再構築です。これまでブランドごとのビジョンはあったものの、ヘアケア事業としてのビジョンは定義していませんでした。そこで、事業全体のビジョンとして「髪の生きる力を、人の生きる力へ」を策定。ブランド横断で意識を統一し、関係者全員で目線を合わせました。

　2つ目は、マーケティング改革。従来の商品特性・スペック重視のマーケティングから、生活者の感情や体験を軸にした「感性マーケティング」へと舵を切りました。生活者の心に寄り添い、製品を使ったときに生まれる感情をゴールに、「この気持ちになるためにはどんな商品特性・スペックが必要か」を考えていく形です。

　3つ目は、組織改革です。開発、マーケティング、販売などのプロセスごとに縦割りだったところから、すべての工程をワンチームで取り組む「スクラム体制」を導入。社内だけでなく、社外のパートナー企業ともワンチームで連携しています。

　こうした方向性で、ハイプレミアム領域の新ブランド「melt」「THE ANSWER」「MEMEME」を発売。既存ブランドにおいてもリブランディングを推進してきました。

感性マーケティングに基づく、花王ヘアケア事業のブランドポートフォリオ
感性マーケティングに基づく、花王ヘアケア事業のブランドポートフォリオ

MarkeZine：これまで花王のヘアケア製品は、テレビCMをはじめとしたマス起点のコミュニケーションが中心だった印象です。事業変革にともない、コミュニケーション手法も変えたのでしょうか？

野原：はい。他社の傾向からも、ハイプレミアム製品はマスコミュニケーションでは魅力が届きにくいことは想定できたので、「SNSでどう火をつけるか」がカギになると考えていました。

　従来のマス広告を中心としたマーケティングを大きくアップデートする必要があり、広告代理店や支援会社も含め、社内外で体制やフローを一新して臨んだ形です。ウィングリットさんには、ヘアケア事業全体でブランドを横断して、UGC領域のサポートをしていただいています。

もうCM1本で勝負はできない。いま必要な「PGC×UGCの最適化」

MarkeZine：ここからは、花王ヘアケア事業で取り組まれている「PGC×UGCの最適化によるマーケティングコミュニケーション」について伺っていきます。まずは「PGC」と「UGC」の定義を簡単に教えていただけますか。

川上：PGCは「Professional Generated Content」の略で、企業が完全にコントロールして制作したコンテンツを指します。テレビCMや公式サイトが最たる例ですね。一方のUGCは「User Generated Content」の略で、生活者が自らの体験をもとに作成・投稿するコンテンツのことです。評価・ランキングサイトのレビュー、SNSのクチコミ投稿、インフルエンサーが作成した投稿なども含まれます。

　SNS時代の現在、この2つを組み合わせて最適化していくことが極めて重要になっています。

株式会社ウィングリット　執行役員CBO　川上慶士氏
株式会社ウィングリット　執行役員CBO　川上慶士氏

MarkeZine：なぜ「PGC×UGCの最適化」が重要なのでしょうか？

川上：理由は大きく3つあります。1つ目は、情報発信の民主化による影響です。情報の発信者が従来の4マスメディアや企業だけでなくなっているのは皆さんご存知のとおりで、SNS上で発信される情報は圧倒的にUGCのほうが多いのが現状です。どれほど高品質な広告を作っても、企業発信だけではリーチしづらく、情報の波に埋もれてしまう時代になっています。

　2つ目に、メディアの分散にともない購買の判断材料となる情報ソースが多様化したことがあります。現代の生活者は、自分の関心軸に合わせて情報を選びます。カテゴリーやジャンルによって情報を収集するメディアも違えば、情報選択において信頼している人（インフルエンサー）も様々です。そのため、PGCだけでなくUGCでも細やかに情報発信することが不可欠です。

　3つ目は、シンプルにマーケティングにおけるUGCの影響力が大きくなってきているためです。UGCでは副次的な露出や拡散性の高さ、第三者発信による信頼性の向上など、PGCでは獲得しえない＋αのマーケティング効果が期待できますCM1本で勝負するより、UGCも含めて統合的に設計するほうが事業インパクトを生みやすいと考えています。特に、美容のカテゴリーではこの傾向が顕著ですね。

次のページ
売上と相関が高いKPIから逆算する。「PGC×UGC」戦略の立て方

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ウィングリット

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/03 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50095

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術 NEW
  2. 2
    AI時代のBtoBマーケは「意思」が左右する。独立した富家氏が説く、インハウスケイパビリティの重要性
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    ワーカーと事業者の長期的な関係をつなぐ、タイミー中川氏が語るツーサイドプラットフォームのCRM戦略 NEW
  5. 5
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」 NEW
  8. 8
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  9. 9
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  10. 10
    なぜLTVが伸びる？ファンケルとGDOの戦略に見る成功の共通点
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  4. 4
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  5. 5
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  6. 6
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  7. 7
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  8. 8
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  9. 9
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  10. 10
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは