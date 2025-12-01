×
MarkeZineニュース

ナイル、「アプリブ Best App Award 2025」結果発表　カテゴリー別に43アプリが受賞

　ナイルの運営するアプリ専門メディア「アプリブ」は2025年12月1日、ユーザーの課題解決に貢献したスマートフォンアプリを表彰する「アプリブ Best App Award 2025」の結果を発表した。

　同アワードは「カテゴリ別部門」「スタートアップ部門」「スポンサー特別賞」の三構成で実施。カテゴリ別部門は、ビジネス・ユーティリティ、コミュニケーション、学習、エンターテインメント、ファイナンス、ゲーム、ヘルスケア、写真・ビデオ、ライフスタイル、お出かけ、ニュース・防災気象、ショッピングの12領域から成る。

　審査は「話題性や注目度」「ユーザーの課題解決度」「革新性と独自性」「飛躍性」「ユーザーエクスペリエンス」といった基準で実施し、審査員としてアプリブ編集部と専門家4名が参加した。受賞結果は以下の通り。

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2025/12/01 14:30

