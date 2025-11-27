×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

MarkeZineニュース

AI専門メディア『AIdiver』が公式YouTube開設　第1弾は西口一希氏が出演

　翔泳社が運営する、AXを推進するビジネスパーソン・企業と共に挑む実践メディア『AIdiver』は、YouTubeの公式チャンネルを開設し、動画コンテンツの展開をスタートした。

画像を説明するテキストなくても可
【西口一希が語る】AI時代のマーケティング戦略：「仕事の8割消滅」の先にある、AI時代を勝ち抜く経営視座と生き残るための必須スキル

　AIdiverは、2025年9月25日にオープンした翔泳社のウェブメディア。劇的に変化するAI時代において、ビジネスパーソンや企業がAIを味方にし、AXを実現するための実践的な情報を深掘りして届ける。

　動画コンテンツ第1弾には、『顧客起点マーケティング』の著者であるマーケティングのプロフェッショナル西口一希氏が登場する。「AIの進化のスピードを『怖い』と感じながらも、取り残されないよう毎日3時間以上AIツールを使い倒している」という西口氏。動画内では、AI時代を生き残るための必須スキルと、経営者が持つべき新たな視座について語っている。

　そのほか、誰もが知っているあのプラットフォームを運営する企業のリアルなAI推進の裏側、日々AIを使いこなしているビジネスパーソンの密着動画など、実践で役立つ動画を毎週木曜12時に更新していく。なお、動画の内容をまとめた記事も同時に公開される予定となっている。

概要

　・チャンネル名: AIdiver（エーアイダイバー）

　・URL：https://www.youtube.com/@AIdiver_jp

　・オープン日：2025年11月20日　※毎週木曜12時更新

そのほかSNSでも情報更新中

　・Xアカウント：https://x.com/AIdiver_JP

　・Facebook：https://www.facebook.com/aidiver.jp

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/27 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50167

